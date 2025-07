FLA partecipa all'High Level Political Forum ONU per promuovere l'Agenda 2030 a livello locale, con il progetto Regions4 SDGs Framework e Regione Lombardia.

Un’occasione chiave per costruire relazioni, presentare i propri messaggi politici e consolidare l’evidenza del proprio ruolo nella transizione verso lo sviluppo sostenibile nel contesto degli SDG dell’Agenda 2030. In particolare, degli enti di governi locale. Passa da qui il significato della partecipazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente all’High Level Political Forum for Sustainable Development, organizzato dalle Nazioni Unite sotto l’egida del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dal 14 al 23 luglio a New York.

All’evento, FLA ha portato il suo contributo, in concerto con Regione Lombardia, proprio sui temi dell’Agenda 2030 e della governance locale.

Per la nostra Fondazione, l’High Level Political Forum rappresenta un’occasione da un lato per consolidare la propria rete di relazioni nell’ambito dello sviluppo sostenibile, del clima e dell’educazione ambientale con organismi delle Nazioni Unite, Stati membri, reti e associazioni internazionali e governi regionali; dall’altro, per supportare il lavoro di Regions4, la rete globale di governi subnazionali che promuove, coordina e garantisce iniziative, progetti e studi di cooperazione internazionale, con cui FLA ha in atto un protocollo di intesa.

In questo ambito, Fondazione Lombardia per l’Ambiente si occupa del coordinamento delle attività del settore dello sviluppo sostenibile e della realizzazione del progetto “Regions4 SDGs Framework”, ideato e sviluppato in collaborazione con UN Habitat e di cui Regione Lombardia è un founding partner. Si tratta di un modello guida sviluppato per facilitare l’attuazione dell’Agenda 2030 a livello regionale.

Il framework, costruito sulle esperienze concrete delle regioni aderenti alla rete, propone un percorso coerente e replicabile. Costituirà la base per l’attivazione di un programma globale di assistenza tecnica alle regioni e per la creazione di una piattaforma di incontro tra progetti e finanziatori impegnati nello sviluppo sostenibile.

La partecipazione di FLA s’inserisce dunque all’interno di un calendario di eventi davvero fitto, che ha visto conferenze con i governi subnazionali, come, ad esempio, l’ottava edizione del Local and Regional Government Forum – co-organizzato da UNDP, UN Habitat e UCLG -, altri appuntamenti di networking e meeting bilaterali, momenti di scambio di informazioni ed esperienze e di presentazione dei percorsi di attuazione dell’Agenda 2030 a livello locale.

Un’occasione fondamentale per lo scambio di esperienze e per supportare l’adozione degli SDG di Agenda 2030, scenario in cui gli enti locali si confermano ancora una volta protagonisti.