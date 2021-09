Agente 007 Dalla Russia con Amore/ Su Rete 4 il film su James Bond

Agente 007 Dalla Russia con Amore, la mitica valigetta 24 ore di Bond…

Agente 007 Dalla Russia con Amore va in onda in prima serata su Rete 4 oggi, 25 settembre 2021. Il film è diventato iconico per alcuni gadget introdotti nella pellicola e che verranno ritrovati dagli appassionati anche nei capitoli sequel di una delle saghe cinematografiche più longeve della storia del cinema. In particolare in Dalla Russia con Amore incontriamo per la prima volta la valigetta 24 ore nera che da questo momento in poi non abbandonerà più Bond.

Al suo interno è riposto un fucile di precisione smontabile con tanto di munizioni, un coltello e cinquanta sovrane d’oro. Per completare la missione l’agente 007 si aiuterà anche con una macchina fotografica che al suo interno nasconde un registratore e un rivelacimici, in grado di svelare l’eventuale presenza di microspie all’interno di apparecchiature telefoniche. Come automobile, a Bond viene data per la prima volta la Bentley 3½ Litre, macchina molto sofisticata e dotata al suo interno di un telefono mobile.

Agente 007 Dalla Russia con Amore, la trama

Agente 007 Dalla Russia con Amore ci mostra l’agente James Bond impegnato a sventare il piano di dominio del mondo della SPECTRE. L’organizzazione terroristica è infatti intenzionata a sottrarre all’Unione Sovietica il Lektor, un macchinario in grado di decifrare crittogrammi.

L’obiettivo è attivare le testate nucleari da sganciare in alcune parti del mondo e soprattutto uccidere James Bond, reo secondo la SPECTRE di aver ucciso il loro capo, il dottor Julius No. A prendere le redini dell’organizzazione è ora Ernst Stavro Blofeld. Per l’agente speciale 007 inizia dunque una missione molto pericolosa, nel corso del quale cambierà più volte destinazione rischiando di rimanere ucciso in attentati e agguati organizzati nei suoi confronti della Spectre. Sul suo cammino incontrerà anche l’affascinante Tatiana Romanova, capo dei servizi segreti Russi, con la quale collaborerà per sventare i tentativi espansionistici della Spectre.

