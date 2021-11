Agente 007 la spia che mi amava/ Su Rete 4 Roger Moore per la terza volta James Bond

Agente 007 la spia che mi amava, film diretto da Lewis Gilbert

Agente 007 la spia che mi amava verrà trasmesso su Rete 4 oggi, 13 novembre, a partire dalle ore 21.30; la prima serata per un vecchio film ad alta tensione. Questo film della fortunata serie 007 è uscito nelle sale cinematografiche del Regno Unito il 7 luglio 1977, con la première nell’Odeon Theatre. È il decimo film della saga James Bond e riporta come titolo originale The Spy Who Loved Me. Sotto la regia di Lewis Gilbert, regista e sceneggiatore inglese con già alla direzione una trentina di film, La spia che mi amava ha sempre come protagonista l’intramontabile Roger Moore alla terza volta in questo ruolo. Nel cast troviamo poi attori del calibro di Curd Jurgensen, vincitore della Coppa Volpi del 1955 al ventesimo festival del cinema di Venezia, Barbara Bach, apprezzata attrice statunitense e Richard Kiel, nel famoso ruolo di Squalo.

Matrix reloaded/ Su Italia 1 il terzo film della saga con Keanu Reeves

Agente 007 la spia che mi amava, la trama

Leggiamo la trama di Agente 007 la spia che mia amava. James Bond viene incaricato da M di trovare il respnsabile di due gravi scomparse: un sommergibile britannico ed uno sovietico. Nello stesso tempo la bellissima Anya Amasova, nome in codice Tripla X, viene incaricata da Mosca di fare lo stesso. I due agenti, dopo attente indagini che li portano al Cairo, decidono di allearsi e di unire le forze per sconfiggere il feroce killer Squalo. Nelle varie ricerche fra i due nasce qualcosa di più di un’alleanza ma Anya verrà a scoprire che Bond è il responsabile della morte del suo fidanzato, e giura una terribile vendetta. I due agenti nel frattempo vengono a scoprire che la sparizione dei due sommergibili altro non è che l’intento di lanciare missili nucleari per distruggere Mosca e New York; e per far scoppiare una guerra nucleare globale che consentirebbe a Stromberg di fondare una sua nuova civiltà sott’acqua. Bond però riesce a riprogrammare i sottomarini, facendoli scontrare uno contro l’altro. Nella drammatica scena finale Anya punta la pistola alla testa di Bond per vendicare il suo amato ma si accorgerà di averlo perdonato ed i due finiranno in un intimo abbraccio.

Salverò mia figlia/ Su Rete 4 il film con Kayla Noelle Ewell

Video, il trailer del film, Agente 007 la spia che mi amava,

LEGGI ANCHE:

Jack Reacher Punto di non ritorno/ Streaming del film "brutale" su Italia 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA