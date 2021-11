Agente 007 L’uomo dalla Pistola d’Oro, Rete 4/ Roger Moore è James Bond

Agente 007 L’Uomo dalla Pistola d’Oro, film su Rete 4 diretto da Guy Hamilton

Agente 007 L’uomo dalla Pistola d’Oro verrà riproposto da Rete 4 oggi, 6 novembre, a partire dalle ore 21.30. Questo vecchio film d’azione del 1974 è uscito negli Stati Uniti sotto la professionale regia di Guy Hamilton, già regista di film come Assassino allo Specchio e Delitto sotto il Sole.

È il secondo film della serie James Bond in cui il grande Roger Moore veste i panni dell’agente, e viene tratto dal romanzo di Ian Fleming L’Uomo dalla Pistola D’Oro. Dopo anni in cui l’ispettore più famoso del cinema raccoglie consensi arrivano delle certezze con la produzione che riesce a costruire un altro film scritto bene e diretto altrettanto. Non è il miglior capitolo della saga ma di certo è lontano dall’essere il peggiore.

Agente 007 L’Uomo dalla Pistola d’Oro, la trama

In Agente 007 L’uomo dalla pistola d’oro l’agente segreto James Bond scopre di essere l’obiettivo di uno dei sicari più pericolosi al mondo, Francisco Scaramanga, interpretato da Crsitopher Lee. Bond allora inizia la ricerca del pericoloso assassino, con il supporto del tenente di Polizia Hip. Dopo varie e adrenaliniche peripezie lo 007 riuscirà a raggiungere Scaramanga sull’isola dove vive, ad ucciderlo ed a distruggere la sua immensa tenuta. Farà così ritorno a Londra in compagnia della bella collaboratrice Mary Goodnight, innamorata da sempre di lui.

