Agente 007 Missione Goldfinger, Rete 4/ Uno dei film cult su James Bond

Agente 007 Missione Goldfinger, nel cast anche Gert Fröbe e Harold Sakata

Agente 007 Missione Goldfinger va in onda dalle ore 21,30 di oggi, 2 ottobre 2021. Il film è datato 1964 e prodotto dalla casa che ha voluto tutta la saga del celebre investigatore e spia al servizio di Sua Maestà la regina d’Inghilterra, quella EON Productions fondata nel 1961 in Inghilterra da Albert Broccoli e Harry Saltzman per produrre gli scritti di Ian Fleming, celebre editore delle avventure di 007. Chi è l’agente 007 di Goldfinger? Il più amato, il James Bond per eccellenza, cioè Sean Connery e ciò è davvero strano, pensandoci oggi, conoscendo il sentimento patriottico di un uomo scozzese votato all’indipendenza del suo paese resosi famoso al servizio della Regina ‘nemica’ del suo popolo, eppure Sean Connery ha reso sublime la parte, considerando i mezzi di post-produzione dell’epoca.

Batman Il ritorno, Italia 1/ Michael Keaton è l'uomo pipistrello

La ‘Bond girl’ dell’episodio è invece Honor Blackman, un’attrice che merita di essere ricordata per alcune pellicole ancora interessanti, come ‘I cinque disperati duri a morire (The Last Grenade)’ o ‘Il diario di Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary)’. Nel cast anche Gert Fröbe e Harold Sakata.

Il sapore del successo, Rai 2/ Bradley Cooper protagonista del film

Agente 007 Missione Goldfinger, la trama del film

Leggiamo la trama di Agente 007 Missione Goldfinger. Auric Goldfinger è un ricco mecenate dal cuore nero: il suo desiderio è quello di, con l’ausilio di una bomba al cobalto, rendere inutilizzabile le riserve auree americane di Fort Knox. Missione speciale per James Bond è quella quindi di neutralizzare questo cattivo ‘villain’ dell’epoca, con ogni mezzo, soprattutto illecito e non pubblico.

Nel privato del mondo delle spie inizia quindi un’avventura movimentata per l’agente di Sua Maestà, e durante la sua missione assisterà alla morte delle due sorelle Masterson, uccise proprio per mano di Goldfinger. Prima di arrivare al multimilionario dovrà però neutralizzare Oddjob, un tirapiedi spietato, di origini asiatiche, responsabile della morte di almeno una delle sorelle Masterson, ma per James Bond nulla è impossibile e nonostante la difficoltà della missione Oddjob verrà reso innocuo, poco prima di arrivare a Goldfinger, personaggio tanto eccentrico quanto ricco ed elegante.

Chi ha ucciso mio marito?, Rete 4/ Un film drammatico a tinte thriller

Video, il trailer del film “Agente 007 Missione Goldfinger”





© RIPRODUZIONE RISERVATA