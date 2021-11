Agente 007 Solo per i tuoi occhi/ James Bond torna protagonista su Rete 4

Agente 007 Solo per i tuoi occhi, film diretto da John Glen

Agente 007 Solo per i tuoi occhi verrà riproposto in tv da Rete 4 oggi, 27 novembre, a partire dalle 21.30. Il film venne prodotto nel Regno Unito nel 1981 dalla casa di produzione EON Productions, sotto la regia di John Glen.

Il protagonista è sempre l’intramontabile Roger Moore, con al fianco artisti come Carole Bouquet, attrice e modella francese interprete di oltre 40 film, Chaim Topol, attore israeliano conosciuto per il film Flash Gordon, 1980, e Lynn-Holly Johnson interprete e pattinatrice artistica statunitense nel ruolo di Bibi Dahl. Questa pellicola è il dodicesimo film della saga dell’Agente Segreto James Bond. La prima serata dunque sarà dedicata a un film d’azione che non stanca mai.

Shadowhunters Città di ossa, Italia 1/ Lily Collins in un film ad alta tensione

Agente 007 Solo per i tuoi occhi, la trama: una nave inglese si inabissa e…

La prima parte di Agente 007 Solo per i tuoi occhi ci riporta nel mar Ionio, vicino la costa albanese, dove una nave inglese si inabissa per un’esplosione di una mina che sembra essersi imbrigliata nella sua rete accidentalmente.

All’interno della nave si trova un dispositivo che potrebbe decifrare i codici di lancio dei missili Polaris, e quando l’archeologo marino, Sir Havelock proverà a recuperarlo, verrà ucciso insieme a sua moglie. Bond, con l’aiuto di Melina, la figlia della coppia, inizierà ad investigare sull’accaduto, trovandosi ben presto in un doppio gioco senza colpi di scena e tradimenti. Nel finale, quello che sembrava il nemico numero uno, Columbo, risulterà essere invece un valido alleato ed aiuterà l’agente a venire a capo di tutta la difficile e pericolosa faccenda.

Minions/ Su Italia 1 i piccoletti gialli di Cattivissimo me protagonisti

Video, il trailer del film “Agente 007 Solo per i tuoi occhi”

LEGGI ANCHE:

Cuori ribelli/ Su Rete 4 il film di Ron Howard con Tom Cruise e Nicole Kidman

© RIPRODUZIONE RISERVATA