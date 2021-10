Agente 007 Thunderball: operazione tuono, Rete 4/ Torna James Bond

Agente 007 Thunderball: film diretto dal regista Terence Young

Agente 007 Thunderball: operazione tuono va in onda oggi, 9 ottobre 2021, su Rete 4. Torna dunque l’agente segreto agli ordini di sua maestà la Regina Elisabetta. Il film è diretto dal regista Terence Young nel 1965. Si tratta del quarto film dedicato all’agente segreto tratto dai libri dello scrittore britannico Ian Fleming. Nel cast ci sono la bellissima Claudine Auger, Adolfo Celi e Luciana Paluzzi. Ovviamente anche in questo capitolo la parte di James Bond è affidata al grandissimo Sean Connery.

Agente 007 Thunderball: operazione tuono, la trama del film

Agente 007 Thunderball: operazione tuono inizia con la partecipazione di James Bond al funerale del colonnello Jacques Bouvar, numero sei della SPECTRE e autore dell’omicidio di due agenti dell’MI6. La SPECTRE intanto si riunisce a Parigi, come sempre intenzionata a mettere in atto i suoi piani di dominio sul mondo. Questa volta il gruppo terroristico ha intenzione di dirottare due bombe atomiche e ricattare la NATO per chiedere un cospicuo riscatto.

Bond è chiamato dunque a sventare il terribile piano dell SPECTRE e sul suo cammino dovrà scontrarsi con Lippe e Angelo Palazzi, due membri dell’associazione terroristica recativi alle isole Shrublands per effettuare l’attentato. Sulla sua strada dell’agente segreto 007 troverà anche l’affascinante Domino Palazzi, sempre vestita in bianco e nero, che inizialmente si presenta come nemica di James Bond ma in seguito diverrà sua alleata oltre che sua amante a discapito del marito Angelo.

La SPECTRE questa volta però fa sul serio: riesce a mettere le mani sui due ordigni atomici e chiede cento milioni di sterline come riscatto per non farle esplodere. La situazione è disperata, riuscirà il talentuoso agente 007 a sventare l’attentato?

Video, il trailer del film “Agente 007 Thunderball”





