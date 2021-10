Agente 007: Vivi e lascia morire, Rete 4/ Roger Moore è James Bond

Agente 007: Vivi e lascia morire, film diretto da Guy Hamilton

Agente 007: Vivi e lascia morire va in onda su Rete 4 durante la serata di oggi, 30 ottobre 2021, a partire dalle 21.25. La pellicola è del 1973 distribuita da United Artists Europa Warner Home Video. La regia è di Guy Hamilton, in 38 anni di carriera ha diretto 18 film, il suo ultimo lavoro è Se ti piace vai.. del 1989. Nel corso della una carriera ha diretto altri sequel dell’agente inglese tra cui: Agente 007 missione Goldfinger, Agente 007 una cascata di diamanti, Agente 007 vivi e lascia morire e Agente 007 l’uomo dalla pistola d’oro.

Il protagonista principale è Roger Moore, in 67 anni di carriera ha interpretato 44 film, tra cui 6 che lo vedono nei panni del più famoso agente dei servizi segreti inglesi. In Italia diventa famoso negli anni 70 con la serie tv Attenti a quei due. Il suo ultimo lavoro è del 2011 Natale a Castlebury Hall. Nel 1980 ha vinto 1 Golden Globe Premio World Film Favorite. Nel cast troviamo: David Hedison, Yaphet Kotto e Clifton James.

Agente 007: Vivi e lascia morire, la trama del film

James Bond interpretato da Roger Moore in Agente 007: Vivi e lascia morire riceve una chiamata in piena notte perché deve prepararsi per andare a New York per una missione. L’indagine è abbastanza complessa, tre agenti inglesi sono stati assassinati lo stesso giorno in circostanze diverse: il primo è morto fulminato attraverso delle cuffie che indossava durante una conferenza all’ONU, il secondo è stato ucciso a New Orleans mentre assisteva a una celebrazione funebre, il terzo è stato eliminato sull’isola dei Caraibi, morso da un serpente velenoso mentre partecipava a una rito vudù.

I tre stavano tenendo sotto controllo le operazioni del dittatore Kananga sull’isola Sante Monique: senza alcun dubbio i tre omicidi sono collegati. Appena 007 mette i piedi nella Grande Mela, riesce a evitare un gravoso incidente. La macchina che ha tentato di mandarlo fuori strada appartiene a Mr. Big un famoso narcotrafficante che pr i suoi loschi giochi si fa aiutare da Tee Hee, un uomo senza scrupoli e con un braccio meccanico e dalla seducente cartomante Solitaire.

Questi ultimi eventi fanno balenare nella testa dell’agente britannico che probabilmente tra Kananga e Mr Big ci sia un legame. Parte per Sante Monique per scoprire qualcosa di più chiaro. In questa bella località 007 deve affrontare molte peripezie: inseguimenti alla guida di motoscafi e coccodrilli affamati. Tra un tallonamento e una fuga sfrenata, James Bond scopre un piano che deve essere assolutamente sventato: sul mercato americano si sta pensando di lanciare un’enorme partita di eroina gratuita. I seducenti incontri con belle e avvenenti donne non distolgono l’attenzione dell’agente dal suo incarico, la missione è più complicata del previsto, se la droga finisse sul mercato americano, la concorrenza sarebbe spazzata via in un attimo e chi ha lanciato la sfida, conquisterebbe il monopolio e avrebbe pieno potere sull’intero Paese.

