Agente Smart – Casino Totale/ Film con Steve Carell, Italia 1 oggi Domenica 19 marzo

Agente Smart – Casino Totale, film di Italia 1 diretto da Peter Segal

Agente Smart – Casino Totale va in onda oggi pomeriggio Domenica 19 marzo su Italia 1 alle ore 14:30. La commedia d’azione uscita nelle sale nel 2008 è diretta da Peter Segal, regista di alcune pellicole famose come 50 volte il primo bacio e La famiglia del professore matto. In quest’ultimo titolo Segal aveva già collaborato con il direttore della fotografia Dean Semler, grande professionista del settore che ha preso parte a numerosi film importanti come Balla coi lupi, Il collezionista di ossa, Una settimana da Dio e Maleficient.

Le musiche sono invece curate da Trevor Rabin, famoso per aver suonato nel gruppo rock degli Yes all’inizio degli anni ottanta. Il cast di Agente Smart – Casino Totale è costituito da diversi nomi di pregio del cinema hollywoodiano come Steve Carell e Anne Hathaway nel ruolo dei protagonisti, ma anche Dwayne Johnson, più conosciuto come il mitico The Rock e il grande Bill Murray, indimenticabile nello storico film Ghostbusters – Acchiappafantasmi.

La pellicola segue le divertenti avventure dell’imbranato Maxwell Smart interpretato appunto da Steve Carell, che sogna da sempre di diventare un agente sul campo, come il suo idolo l’agente 23 ovvero Dwayne Johnson, ma è relegato al lavoro da analista per l’intelligence americana Control.

Agente Smart – Casino Totale, la trama del film

In Agente Smart – Casino Totale, titolo originale Get Smart, il centro di comando dell’Intelligence viene attaccato da un’organizzazione terroristica con a capo il terribile Siegfried. Quasi tutte le identità degli agenti vengono scoperte e solo pochi agenti riescono a sopravvivere e così Maxwell Smart, fino a quel momento analista per l’agenzia di intelligence americana top secret “Control” viene nominato Agente 86 e gli viene assegnata una pericolosa missione, direzione Russia, affiancato dalla bellissima Agente 99.

A Smart, da sempre desideroso di scendere sul campo come il suo idolo Agente 23 viene sempre negata la promozione nonostante i punteggi migliori nei test di accettazione a causa del suo valore più alto come analista. Questa sarà la sua occasione per dimostrarsi un abile agente operativo sul campo. L’esperto Agente 99 si dimostra inizialmente riluttante a collaborare con il nuovo arrivato proprio a causa della sua scarsa esperienza. La coppia di spie dovrà affrontare in giro per il mondo diverse difficoltà, molte delle quali risultato dell’incredibile goffaggine dell’Agente Maxwell Smart. Riusciranno i due agenti dell’intelligence americana a portare a termine la loro missione sani e salvi?

