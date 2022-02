Agente Smart Casino Totale/ Su Italia 1 il film con Steve Carell e Anne Hathaway

Agente Smart Casino Totale, film d’azione su Italia 1

Agente Smart Casino Totale va in onda oggi, domenica 27 febbraio, su Italia 1 a partire dalle ore 14.30. Si tratta di un film che unisce commedia e azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2008 da Andrew Lazar e Alex Gartner, diretto dal celebre Peter Segal.

Nel cast del film troviamo tantissime stelle come Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp, Terry Crews e molti altri ancora. Si tratta di un film che trae ispirazione dalla saga di 007 per fare commedia, ironia e per suscitare la risata facile.

Agente Smart Casino Totale, la trama del film: un grande sogno

Protagonista della storia di Agente Smart Casino Totale è Maxwell Smart, un analista strategico al servizio dell’intelligence che coltiva un grande sogno; ottenere la promozione di agente sul campo così come il suo mito ovvero l’agente 23. Nonostante svariati tentativi per raggiungere l’obbiettivo non riesce comunque ad emergere, restando così relegato al ruolo di analista.

La sua occasione arriva però in un momento poco piacevole; l’attività terroristica denominata Kaos attacca il quartier generale svelando l’identità di tutti gli agenti sotto copertura tranne quella del numero 99. A questo punto Smart può ottenere la sua promozione ad agente sul campo con il numero 86 nonostante le perplessità di numero 99. Nonostante i dubbi i due vengono mandati in missione verso l’industria di produzione di armi della Kaos, che con uno stratagemma era stata camuffata sotto forma di panetteria.

I due riescono ad addentrarsi all’interno degli uffici principali riuscendo a sventare anche l’attacco degli uomini di Krstic. Le difficoltà però non hanno fine soprattutto dopo l’incontro con il capo dell’organizzazione criminale, Siegfried, che minaccia di voler portare avanti i suoi piani a qualsiasi costo. Infatti, nonostante il supposto dell’agente numero 23 il capo della Kaos riesce comunque a far uscire le armi dalla centrale operativa. A questo punto il temibile criminale minaccia il presidente degli Stati Uniti di vendere le sue potentissime armi nucleari se non dovesse ottenere un riscatto di circa 200 milioni di dollari.

Nel frattempo l’agente 99 e Smart scoprono che l’agente 23 era in realtà un vero e proprio doppiogiochista che stava servendo in segreto la società criminale. Dopo una serie di scontri Smart riesce non solo a mettere in salvo l’agente 99 preso in ostaggio da numero 23 ma soprattutto riesce a sventare il piano diabolico di Siegfried mettendolo fuori gioco grazie alla sua astuzia. Al suo ritorno alla base viene accolto come un vero e proprio eroe in un clima di totale festa e spensieratezza.

