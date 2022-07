Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo/ Una super commedia

Agente Speciale 117 al Servizio della Repubblica – Missione Cairo è finalmente disponibile in home video! Primo capitolo della saga comica e di spionaggio, proseguita con il sequel Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio (2009) e Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera (2021), la pellicola diretta da Michel Hazanavicius è semplicemente uno spasso ed è disponibile in Dvd ed Mustang/I Wonder.

Animali Fantastici - I Segreti di Silente/ Una nuova avventura che sorprende

SINOSSI – Egitto, 1955. Siamo in piena guerra fredda e Il Cairo è il crocevia internazionale delle spie. Tutti complottano contro tutti, e non solo le grandi potenze mondiali. La famiglia del deposto Re Farouk vuole riprendersi il trono, ma deve fare i conti con le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Repubblica francese, preoccupato per la situazione, decide di mandare sul posto la (peggior) miglior spia di Francia. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117, al servizio della Repubblica. Riuscirà a sventare una crisi mondiale dalle inimmaginabili conseguenze? O forse, il pericolo più grande sarà proprio lui?

La casa tra le montagne, ritorno a casa/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Parodia dei classici dello spionaggio, Agente Speciale 117 al Servizio della Repubblica – Missione Cairo ha come protagonista un agente speciale ottuso, incapace e parecchio vanitoso. L’agente speciale 117 è interpretato da un eccezionale Jean Dujardin, che brilla come sempre, ma è impossibile non citare la prova di Berenice Bejo, all’epoca non conosciutissima e oggi tra le più grandi attrici del cinema internazionale. Certo, qualche gag risulta un po’ forzata, ma i pregi superano di gran lunga i difetti. L’obiettivo principale è divertire lo spettatore, Hazanavicius fa centro. Da non perdere.

A Perfect Fit/ Su Canale 5 il film con Rafal Hady

Agente speciale 117 al servizio della repubblica – Missione Cairo è disponibile in Dvd ed Mustang/I Wonder

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA