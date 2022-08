Agente speciale 117 al servizio della Repubblica: Missione Rio/ Dujardin brilla

Adattamento cinematografico dei romanzi di OS 117 di Jean Bruce, Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio di Michel Hazanavicius è il secondo film nella serie comica con protagonista Jean Dujardin dopo Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo (2006). Il lungometraggio è finalmente disponibile in Dvd ed. Mustang/I Wonder.

Can Yaman, Francesca Del Fa é la nuova fidanzata? /Parla lei: "Sono molto riservata"

SINOSSI – Non c’è riposo per la (peggior) miglior spia dei servizi segreti francesi. Dopo avere risolto una difficile situazione all’ombra delle piramidi, Hubert Bonisseur de la Bath, nome in codice Agente Speciale 117, ha una nuova missione. Destinazione: Brasile. Obiettivo: trovare un ex ufficiale nazista fuggito dopo la Seconda guerra mondiale. Al suo fianco, in un’avventura che lo vedrà girare tutto il paese, dalle spiagge di Rio de Janeiro alla foresta amazzonica, un’agente del Mossad tanto bella quanto letale, anche lei sulle tracce del criminale di guerra. Riusciranno a portare a termine la missione?

UNA VITA IN FUGA/ Il miglior film di Sean Penn

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio aderisce puntualmente al canovaccio del precedente. Funziona, dunque, la strategia tra parodico e citazionismo, questo cinema di spionaggio vintage che strappa risate ad ogni sequenza. Brilla, come sempre, Jean Dujardin, uno dei migliori attori della cinematografia francese, qui affiancato da Louise Monot, brava a non fare rimpiangere una stella come Berenice Bejo. Un film da non perdere.

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica: Missione Rio è disponibile in Dvd ed. Mustang/I Wonder

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

QUASI NEMICI/ Film Rai 3: Camélia Jordana miglior attrice esordiente

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA