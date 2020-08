AGENTI POLIZIA ACCERCHIATI A MARINA DI CARRARA/ Video: sedano rissa, strattonati e…

Agenti di Polizia intervengono per sedare una rissa a Marina di Carrara tra due giovanissimi ubriachi: finiranno accerchiati dalle rispettive compagnie di ragazzi, intenti a strattonarli (e non solo) per impedirgli di condurre in arresto uno del gruppo, con tanto di lancio di sassi per gradire. Ha dell’incredibile quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica in Toscana, con gli agenti in netta minoranza che hanno dovuto vivere dei momenti di altissima tensione contro la folla di giovani inferocita per il loro intervento. Ad immortalare il tutto sono stati i video girati da alcuni residenti della zona oltre alle telecamere di sorveglianza presenti all’esterno di una banca e di una farmacia. L’intento del “branco” è conclamato, anzi, dichiarato: impedire agli agenti di chiudere gli sportelli tentando la fuga del fermato perché, si sente dire “o tutti o nessuno”.

AGENTI DI POLIZIA ACCERCHIATI A MARINA DI CARRARA: VIDEO

Mentre la moltitudine accerchia gli agenti in netta minoranza, questi ultimi vengono ripetutamente strattonati dai ragazzi che non fanno mancare anche offese nei confronti dei pubblici ufficiali. Cori da stadio si alternano al lancio di oggetti all’indirizzo della volante della Polizia di Stato, mentre la tensione monta evidentemente senza placarsi. La scena si sposta a qualche momento più tardi: gli agenti sembrano essere riusciti nell’intento di allontanare i ragazzi e con le sirene accese sono pronti a partire ma si trovano davanti il gruppo deciso ad ostruire il passaggio. Gli inquirenti stanno ora passando al vaglio le immagini per effettuare il riconoscimento di tutti i presenti: in arrivo decine di denunce penali e multe. Intanto il capo della polizia Gabrielli ha telefonato al questore di Massa Carrara per esprimere a lui e agli agenti tutta la solidarietà dell’istituzione che dirige.





