Agevolazioni 2022/ Cambiamenti in arrivo: dai bonus alle novità social politiche

Di agevolazioni nel 2022 ne abbiamo viste parecchie. L’Italia anche in modo molto ironico, è stato definito nell’ultimo anno come “il Paese dei bonus”. Effettivamente sia il Governo di Draghi che quello attuale, guidato da Giorgia Meloni, sta concentrando le sue forze sull’erogazione di maggiori sussidi sociali.

Garantire più bonus significa non solo aiutare la gente bisognosa, ma anche stare molto attenti all’effetto boomerang, che potrebbe ritorsi contro le casse dello Stato, sempre più indebitate. Ma d’altronde in un modo o nell’altro, è indispensabile contrastare l’inflazione.

Agevolazioni 2022: cosa e quali aspettarsi?

Sappiamo più o meno tutti, che le agevolazioni del 2022 sono molteplici. Chi potrà beneficiare del bonus per dipendenti e autonomi, chi continuerà a percepire il Reddito di Cittadinanza, chi invece può addirittura godere di un bonus per pagare meno soldi in bollette domestiche.

Una soluzione che potremmo definire accettabili per far fronte al carovita di quest’anno, dato che la guerra tra Russia e Ucraina non tende a cessare.

Cosa sappiamo sulla tredicesima

Siamo giunti al mese di dicembre e stando alle stime dell’ufficio CGIA di Mestre, 33,9 milioni riceveranno la tredicesima mensilità: 17,8 milioni di dipendenti e 16,1 milioni di pensionati.

Le stime parlano chiaro, ci saranno in circolo ben 46,9 miliardi di euro, ma ciò che finirà nelle tasche degli italiani saranno soltanto 35,5 miliardi di euro, dato che gli altri saranno trattenute Irpef.

Cambiamenti su Facebook

Non è certamente un’agevolazione economica del 2022, ma è pur sempre una novità importante quella che vedremo su Facebook, dove nel proprio account non saranno più visibili e né pubblicabili, opinioni religiose, politiche, indirizzo e orientamento sessuale.

Fino ad oggi il social network di Zuckerberg era l’unico in grado di fornire tali informazioni.

Riscaldamento nelle abitazioni

A causa della crisi energetica, quest’anno l’Italia è stata divisa in zone. Le ultime Regioni a dover ancora attendere l’accensione dei riscaldamenti sono quelle in zona A e B, la cui autorizzazione per loro parte dall’8 dicembre.

Le date però, non sono l’unico limite a cui andremo incontro, dato che incideranno anche gli orari e il tempo massimo d’accensione.

Bonus da 200 euro

Come accennato agli inizi, tra le agevolazioni del 2022 non possiamo non citare i 200€ una tantum destinati a dipendenti e lavoratori autonomi.

Nessun dipendente dovrà inviare domanda, poiché come specificato dall’INPS l’accredito avverrà automaticamente seguendo le “stesse modalità previste per chi ha beneficiato nello stesso mese di Naspi e Dis Coll e ha ottenuto l’accredito a ottobre 2022“.











