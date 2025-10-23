Le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa sono contenute nelle nuove linee guida del fisco.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare la linea guida sulle agevolazioni ottenibili dopo l’acquisto della prima casa. Il documento è disponibile esclusivamente per le persone fisiche, al di là che la compravendita sia avvenuta tra privati e aziende o solo tra persone fisiche.

La guida è stata realizzata in maniera concisa e diretta, riportando esempi pratici e distinguendo le opportunità riservate agli under 36 da quelle aperte a “tutti”.

Le agevolazioni e le imposte sull’acquisto della casa

Il primo suggerimento che riporta la guida in merito alle agevolazioni e all’acquisto della prima casa fa riferimento ai dettagli a cui prestare prima di apporre qualunque firma su un rogito o finalizzare un atto di compravendita.

Il primo accertamento riguarda il proprietario dell’immobile, che dovrà risultare il titolare e che lo stabile non presenti vizi contrattuali (come eventuali ipoteche). Successivamente verrà indicato il caso di applicazione o meno dell’IVA, in base al tipo di compravendita.

A tal proposito per l’acquirente sarà possibile accedere a diversi benefici fiscali che potranno subire dei variamenti.

La scadenza per la rivendita

All’interno del documento è stato rivisto il termine di rivendita dell’immobile oggetto del bonus, passando dal precedente “anno” agli attuali 2. Questo per consentire di poterne comprarne un altro e sfruttare nuovamente gli incentivi.

Preliminare di compravendita

Un’ulteriore novità riguarda il preliminare di compravendita, prendendo in considerazione le tasse da pagare (laddove sia prevista una caparra un acconto privo di IVA), e sono equivalenti all’imposta di bollo e di registro (entrambe fissate allo 0,5%).

Va sempre differenziato l’eventuale regime tra caparra confirmatoria e acconto, ma questo soltanto se l’Imposta sul Valore Aggiunto è stata già applicata durante l’atto.

Nel “mirino” gli under 36

Restano ancora i benefici fiscali destinati agli under 36 che potranno godere dell’esenzione sull’imposta catastale, ipotecaria e di registro per gli atti di compravendita sottoscritti tra il 26 maggio risalente all’anno2021 e massimo il 31 dicembre del 2023.

Ne conseguirà un credito d’imposta da poter sfruttare in compensazione oppure da detrarre dall’Irpef.