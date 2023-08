Agevolazioni alloggi universitari/ Tagli dal Governo, come pagare meno? (9 agosto 2023)

Le agevolazioni degli alloggi universitari scarseggiano sempre di più. Un altro aspetto che negativizza la situazione globale per chi vuol studiare e conseguire una laurea, sono i tagli da parte del Governo, che rappresentano la delusione più grande per quegli studenti che vorrebbero investire nel loro futuro.

Tra rincari, inflazione alle stelle e stagflazione, la vita da fuori sede sta diventando sempre più insostenibile. Anche gli alloggi negli atenei costano parecchio, ma le spese non finiscono qui, perché per chi ha le famiglie distanti deve sostenere i costi da vivere, lo svago e le utenze domestiche.

Agevolazioni alloggi universitari: l’unica strada da percorrere

In vista di pochissime agevolazioni per pagare meno gli alloggi universitari, l’unica strada che resta da percorrere è quella di impegnarsi al massimo per ottenere la borsa di studio. Ma anche qui non è semplice, perché se è pur vero che gli atenei hanno innalzato l’ISEE per la no tax area, è anche vero che i requisiti sono molto difficili da soddisfare.

Occorrono infatti, soddisfare dei requisiti patrimoniali (ad esempio non superare un certo ISEE e non possedere proprietà immobiliari), e conseguire dei voti accademici alti per rappresentare uno “studente modello”.

Ma in base all’anno di iscrizione, a fare la differenza sono anche i crediti formativi. Il benefit più grande è quello di poter godere degli alloggi gratuiti insidiati direttamente all’interno degli atenei. Il problema più grosso però, è che la borsa di studio è complessa da ottenere, e soprattutto a differenza delle agevolazioni, viene data ad un numero ristretto di studenti.

Quello che suggeriamo ai diretti interessati è di informarsi sui requisiti accademici e sui tempi massimi per inviare la domanda (in caso di borsa di studio), prima che qualsiasi scompiglio possa compromettere la possibilità di accedere gratuitamente agli alloggi universitari.

Visto che le agevolazioni relative agli alloggi universitari non sono più ottenibili tramite il Governo, l’unica chance è legata alla borsa di studio.











