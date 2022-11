Agevolazioni busta paga 2022/ Tutti i bonus disponibili con questo ISEE

Le agevolazioni ottenibili in busta paga nel 2022 dipendono dall’ISEE dichiarato. Percependo 1200€ mensili, e quindi 15 mila euro annui, il potenziale beneficiario potrà richiedere delle agevolazioni statali, riassunte in quelle che chiameremmo “bonus”.

Chi percepisce oltre la cifra di 15 mila euro annui, non potrà richiedere le agevolazioni che presenteremmo in questa notizia. Ma raccomandiamo ugualmente la lettura, affinché si possa spargere voce ai propri familiari o amici, che potranno aderire questi bonus di Stato.

Agevolazioni busta paga 2022: quali sono i bonus previsti

Per aderire alle agevolazioni in busta paga del 2022, il primo requisito imprescindibile è avere 15 mila euro annui sotto contratto.

Coloro che non sanno come ottenere il documento ISEE, potranno far richiesta ad un esperto del settore, oppure è sufficiente rivolgersi ai CAF, ai centri di assistenza fiscale, o ancora ai patronati.

Agevolazioni busta paga 2022: agevolazioni per la famiglia

Le agevolazioni in busta paga nel 2022 possono essere molteplici. Una famiglia con un indicatore di reddito pari a 15 mila euro annui, può far domanda per accedere a:

Assegno universale e unico: sostegno economico che viene destinato alle famiglie con figli a carico da 0 a 21 anni di età. La richiesta va fatta all’INPS da ogni nucleo, indipendentemente dal reddito. Con un ISEE di massimo 15 mila euro però, si potrà ottenere il contributo massimo, ovvero 175€ per ciascun figlio. Bonus asilo nido: contributo anch’esso concesso dall’INPS, destinato ai genitori con figli a carico fino a massimo 3 anni, che frequentano asili nido privati oppure pubblici. Chi ha un ISEE basso (massimo 15€ annui), può ottenere 3000€, 2500€ per ISEE tra i 25.000€ e 40.000€. 1500€ Per chi invece ha un indicatore economico annuo superiore a 40 mila euro annui.

Aiuti economici contro il carovita

Il carovita sta abbattendo molti italiani. Per questo motivo, coloro che percepiscono 1200€ in busta paga, oltre ai bonus sopra citati, possono richiedere l’agevolazione sociale per avere un aiuto e risparmiare sulle bollette domestiche, e ottenere 150€ una tantum.

Infine, con gli stessi requisiti reddituali si potrà richiedere il bonus prima casa e psicologo. Queste sono tutte le agevolazioni di chi ha una busta paga del 2022, entro i 1200€ mensili.











