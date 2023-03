Agevolazioni disabili 2023/ Tutte le detrazioni in fase di dichiarazione dei redditi

Le agevolazioni per i disabili nel 2023 sono parecchie. Ci sarebbe piaciuto poter usare il termine “abbondanti”, ma in assenza di questa possibilità, possiamo accontentarci. I benefit si traducono in detrazioni fiscali, che andranno opportunamente usufruite in dichiarazione dei redditi.

Le detrazioni fiscali ammortizzano di fatto, le spese sostenute in un anno. Chi soffre di disabilità, è normale che abbia diritto a dei contenimenti importanti, visto che per loro i costi sono senza dubbio molto elevati. Ecco di seguito, tutte le agevolazioni previste per i soggetti con limitazioni ad attività e movimenti.

Agevolazioni disabili 2023: 3 benefit da usufruire

Le agevolazioni per i disabili nel 2023 sono elencate in via ufficiale dall’Agenzia delle Entrate. Per facilitare la spiegazione e i dettagli di come poterle ottenere, abbiamo preferito riassumere in questo breve, ma corposo elenco:

Spese sanitarie: vanno indicate nel rigo E3. La detrazione fiscale ammissibile è fissata al 19%, da usufruire anche per servizi quali locomozione, accompagnamento, sollevamento e deambulazione dei disabili. Si aggiungono ad essi, anche i costi sostenuti per le poltrone per inabili e minorati non deambulanti. Infine, nelle spese sanitarie rientrano anche le spese per il trasporto in ambulanza o per comprare arti artificiali per la deambulazione a rampe (utili per abbattere le barriere architettoniche). Acquisto di motoveicoli e autoveicoli: poco tempo abbiamo parlato approfondito i documenti da fornire per le auto per i disabili. Oggi invece, ribadiamo che per ottenere la detrazione sempre al 19% per l’acquisto di mezzi (da usare prevalentemente per il disabile), va compilato il rigo E4. Il limite massimo da spendere per la detrazione è pari a 18.075,99€. Cane guida per non vedenti: in questo caso vanno differenziati due righi. Il primo, E5, vanno inseriti i costi affrontanti per i cane guida non vedenti. Il rigo E25, è destinato alle spese da destinare per le spese mediche a problemi di menomazione o invalidità permanente.

Queste sono tutte le agevolazioni per i disabili nel 2023. Ricordiamo che per la validazione, esse vanno compilate nei righi opportuni in fase di dichiarazione dei redditi.

