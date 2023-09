Agevolazioni Mezzogiorno 2023/ Imprese “agevolate” grazie alla ZES (8 settembre)

Grazie alle agevolazioni per il Mezzogiorno prorogate per tutto il 2023, sarà possibile godere di un credito di imposta molto alto, a patto di soddisfare dei requisiti specifici: rientrare nella cosiddetta Zona Economica Speciale (ZES), e aver effettuato delle spese sull’innovazione.

Per spese sull’innovazione, si intendono quei beni strumentali di nuova generazione e molto più efficienti dei vecchi, che mirano ad un miglioramento complessivo, non soltanto per quanto riguarda l’impatto ambientale, ma soprattutto lato funzionale (e quindi molto più soddisfacenti per le autorità delle aziende).

Agevolazioni Mezzogiorno 2023: credito d’imposta al 35%

Le agevolazioni nel Mezzogiorno per il 2023, godono di un contributo speciale, destinato proprio alle imprese che si trovano nella ZES, la cui percentuale di credito d’imposta viene differenziata in base alla dimensione dell’azienda.

Per quelle più piccole (anche dette micro imprese), è possibile arrivare al 45%, per quelle medie è previsto il 35%, ed infine il 25% per le grandi. Grazie a questi incentivi aziendali ci si spetta una crescita economica territoriale, in grado di registrare una economia fiorente (sotto ogni aspetto).

Rientrano nella Zona Economica Speciale, le seguenti Regioni italiane: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Se le imprese residenti in una di queste zone, compiessero degli investimenti su beni strumentali innovativi (macchinari, impianti, attrezzatura di vario genere), sarà possibile ottenere benefit fiscali non indifferenti.

Il credito d’imposta – variabile tra 10% e massimo il 45% – può essere concesso fino ad un massimo di 100 milioni di euro, una cifra decisamente interessante, che permette ad un’azienda di medie e grosse dimensioni, di poter rinnovare senza dover spendere un patrimonio.

All’interno della Presidenza del Consiglio, verrà predisposta una cosiddetta “Cabina di regia“, i cui addetti provvederanno al monitoraggio costante degli obiettivi e degli interventi innovativi stabiliti e approvati in merito alle agevolazioni del Mezzogiorno 2023 (note anche come bonus Sud).

Nella ZES, saranno riguardate anche Caivano, Lampedusa e Linosa, che hanno necessità di una riqualificazione urbana, provvedendo al rifacimento degli impianti delle acque reflue e di depurazione.











