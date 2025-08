Le agevolazioni della prima casa (con le novità del 2025) ma da godere sul 2° appartamento, ora sono concesse grazie alla nuova proroga.

I cittadini che acquistano una seconda “prima casa” e pattuiscono la rivendita del 1° immobile (così da non perdere le agevolazioni fiscali), con la novità del 2025 potranno godere di un tempo più lungo. Infatti si è passati dal precedente “anno” agli attuali 2.

Ma c’è di più, infatti il contribuente non perderà neppure il credito d’imposta utile a poter recuperare l’IVA versata oppure l’imposta di Registro. La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate riporta il numero 197 dell’anno 2025.

Proroga sulle agevolazioni della “prima casa 2025”

La circolare ha preso in causa il caso di un contribuente che al 2024 ha comprato un’altra proprietà (la seconda) e chiedeva di poter godere dei benefici della prima casa pur avendo già ottenuto i benefit sul primo appartamento.

La Legge come sappiamo, ammette questa possibilità a patto che l’immobile precedentemente posseduto venga venduto, trasferendo così i vantaggi all’altra unità. Con la nuova Legge di Bilancio di quest’anno (2025), è possibile farlo entro 2 anni e non più un solo anno.

Il cittadino chiede anche all’agenzia fiscale se qualora l’istanza producesse esito negativo, sarebbe possibile regolarizzare la propria posizione pagando il dovuto senza penali.

I termini previsti dall’Ade

Prima della novità il primo immobile – oggetto dei benefici – doveva essere venduto o la sua proprietà “trasferita” prima dell’anno dall’acquisto. Oggi invece, oltre alla proroga di un altro anno (complessivamente diventano 2), è possibile scontare l’imposta di registro (pagando solo il 2%) e pagar meno tasse

La normativa di questo 202 è retroattiva, ciò vuol dire che anche per gli acquisti immobiliari fino al 31 dicembre 2024 – quando vigeva il massimo temporale di un solo anno – il fisco ammette l’ulteriore anno più esteso.

Giunge una notizia positività anche per l’ottenimento del credito d’imposta, che a patto di rispettare i fatidici 2 anni, potrà essere concesso sulla seconda casa su cui poi saranno considerati i vantaggi fiscali come già discusso.

Naturalmente il credito sarà corrisposto anche in via temporanea stando in “fiducia” sul patto che dovrà rispettare il cittadino. Una volta trascorso il tempo massimo ammesso e in caso di inadempimento, i vantaggi fino ad allora goduti saranno revocati e dunque “restituiti”.