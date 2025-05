Per riuscire ad ottenere le agevolazioni sulla prima casa includendo anche il terreno pertinenziale occorre fare delle precisazioni ben specifiche. A stabilire quali condizioni ritenere più opportune per dar l’ok al benefit fiscale è stata la Suprema corte nella recente sentpienza con protocollo numero 6160, risalente al 7 marzo di quest’anno.

Secondo quanto previsto dall’Organo giurisdizionale, qualora l’acquirente desiderasse applicare i benefici sulla prima abitazione anche sul terreno, lo stesso dev’essere “pertinente” al bene, e la stessa destinazione andrebbe indicata adeguatamente.

Come godere delle agevolazioni sulla prima casa con terreno pertinenziale

Le agevolazioni sulla prima casa includendo anche il terreno pertinenziale, andrebbero previste a patto che i terreni in questione possano definirsi “graffati”, ovvero che al catasto non godano di una rendita autonoma.

Le circolari – rispettivamente la 12 del 2007 e la 98 del 2000 – obbligano l’acquirente a dimostrare e a garantire la sua volontà di rendere pertinente il bene (nonché il terreno) con l’abitazione.

Sulla sentenza del 7 marzo di quest’anno il proprietario dell’immobile voleva usufruire dei vantaggi fiscali anche sul terreno, potendo pagare l’imposta di registro al 2%.

Bocciato il ricorso del contribuente

La sentenza è stata conclusa a favore della Suprema Corte, che ammetteva di accettare le agevolazioni esclusivamente sulla prima casa, in quanto neppure la perizia conteneva la possibilità che tra i due beni (casa e terreno) ci fosse l’adeguata pertinenza.

Al fine di evitare problemi burocratici e rispettare i principi previsti dalla normativa vigente, i compratori devono accertarsi che venga rispettata la condizione soggettiva (ovvero dichiarare espressamente di voler la pertinenza tra case e terreni limitrofi) e che vi sia il carattere oggettivo della cosa, cioè la dimostrazione dell’uso strumentale di un bene nei confronti dell’altro.

La normativa infatti, non ammette e non prevede l’applicazione delle agevolazioni sulla prima casa e sul terreno definito “pertinenziale” soltanto in maniera teorica e non anche pratica.

Attenzione infine alle categorie catastali che escludono i benefici, al di là della pertinenza con i terreni, che sono le seguenti: A/1; A/8 e per ultimo A/9.