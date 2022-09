Agevolazioni studenti universitari 2022/ Come non pagare le tasse (o pagarle ridotte)

Nel nostro Paese sussistono diverse agevolazioni per gli studenti universitari 2022. Vi è la possibilità di risparmiare sul canone di locazione e sulle altre spese che sarebbero da sostenere. Una comodità che fa sempre comodo in un periodo dove vige il carovita.

Per poter fare domanda sarà necessario avere un ISEE universitario, con il quale verrà dimostrato se è possibile ottenere o meno l’esenzione. Di seguito vedremo tutti i requisiti e le possibilità per poter risparmiare un po’ di soldi.

Agevolazioni studenti universitari 2022: quali sono le possibilità per risparmiare

Di agevolazioni per studenti universitari del biennio 2022 – 2023 ce ne sono parecchie. Innanzitutto va specificato il primo requisito, che riguarda la presentazione dell’ISEE universitario, che diversamente da quanto si pensi, è una tipologia di dichiarazione reddituale differente rispetto alla classica.

Si tratta dell’ISEE specifico per coloro che hanno intrapreso l’Università. L’esonero o la riduzione delle tasse universitarie dipende dal reddito dichiarato. È importante che lo studente non superi il totale di 22 mila euro annui.

Se invece l’ISEE fosse più alto di 22.000 euro, allora sarebbe possibile ottenere una riduzione piuttosto che l’esonero:

80 % Per ISEE uguale o minore di 24.000 euro ;

% Per ISEE uguale o minore di ; 50 % Per ISEE fra 24.000 e 26.000 euro ;

% Per ISEE fra e ; 25 % Per ISEE fra 26.000 e 28.000 euro ;

% Per ISEE fra e ; 10% Per ISEE fra 28.000 e 30.000 euro.

Grazie al bonus per risparmiare sull’affitto, i beneficiari avranno l’opportunità di risparmiare sul canone mensile indipendentemente che si tratti di un appartamento oppure di una stanza singola.

Si tratterebbe di un’ottima opportunità soprattutto per gli studenti universitari fuori sede che oltre a fare i conti con il carovita (dovuto all’alto tasso di inflazione), dovrebbero affrontare le spese di vita quotidiane (bollette, spese per i libri, corsi e chi ne ha più ne metta).

In attesa delle elezioni politiche del 25 settembre, le agevolazioni per gli studenti universitari per il biennio 2022 – 2023 potrebbero aumentare. Non resta che attendere le decisioni da parte dei partiti politici italiani.











