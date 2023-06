Aggiornamenti Whatsapp/ Novità che faranno felici gli utenti

Tra gli ultimi aggiornamenti Whatsapp troviamo delle novità interessanti che coinvolgeranno tutti gli utenti, specialmente coloro che usano la versione Business. Il desiderio dell’app di messaggistica di Zuckerberg, è quello di avvicinarsi più possibile alle funzioni di Telegram.

Nel tempo Whatsapp ci ha provato diverse volte, tra cui anche di recente con l’introduzione dei canali come su Telegram. Questa volta le feature sono diverse, perché si parla di novità interattive e anche molto funzionali (le spiegheremo tutte a seguire).

Aggiornamenti Whatsapp: di cosa si tratta?

Secondo WABetaInfo, tra gli ultimi aggiornamenti di Whatsapp, il più recente riguarderebbe l’introduzione dei video messaggi da 60 secondi. Il test avrà luogo sia nella versione beta di iOS, che in quella Android.

Nella prima fase del test, il rollout si verificherà solo per alcuni utenti, per poi gradualmente arrivare a tutti. In pratica, così come su Telegram, sarà possibile mandare dei video messaggi come se si stesse inviando un vocale, con la differenza che il pulsante sarà convertibile in “videocamera”.

Il funzionamento si distinguerà dai messaggi effimeri e dalle Storie, perché a differenza di queste due opzioni, il video messaggio potrà essere salvato da tutti coloro che lo ricevono. È ovvio che ognuno potrà farne l’utilizzo che vuole, in base ai propri desideri e necessità.

Aggiornamenti Whatsapp: più utenti contemporaneamente

Rispetto agli aggiornamenti Whatsapp appena visti, un’altra novità riguarderebbe la possibilità di poter usare due account dallo stesso smartphone. Secondo le recenti indiscrezioni, ci sarebbe l’occasione di poter scegliere tramite un menù a tendina, l’account da voler utilizzare.

Una novità che tornerebbe utile specialmente per chi usa Whatsapp Business e vorrebbe facilitare il passaggio da un account all’altro. Nonostante questo test sia presente nella versione Whatsapp Business 2.23.13.5 per Android, non è detto che i beneficiari siano solo i possessori di account aziendali.

