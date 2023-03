Aggiornamento PS5/ Il firmware 7.0 porta numerosi cambiamenti: Discord e grafica

È arrivato un nuovo aggiornamento del firmware PS5 che porta con sé numerose novità. La versione 7.0 regala molteplici gioie per tutti gli amanti della console di Sony. Il nuovo update aggiunge sia delle funzionalità interessanti, ma anche un nuovo stile di personalizzazione.

Si tratta nello specifico dell’introduzione VVR (Varaible Refresh Rate), adattabile alla risoluzione 1440p e all’integrazione di Discord. Già da tempo Sony ha stretto degli accordi con la chat Discord, rendendo possibile la comunicazione via messaggistica, tra tutti coloro che potranno sfruttarlo nelle altre piattaforme dedicate.

Aggiornamento PS5: cosa aspettarsi dal firmware 7.0

L’aggiornamento di PS5 sarà molto allettante. Visto che quest’anno arriveranno molte console Sony, probabilmente anche il nuovo rilascio del firmware 7.0 non è una coincidenza. Ad annunciare questo rumors – risalente alla scorsa estate – è stato l’insider Tom Henderson.

Tom Henderson ci aveva azzeccato, dato nella giornata di ieri, mercoledì 8 marzo, Discord è approdato su PlayStation 5. La chat vocale consentirà agli utenti che usano la console di Sony, e chi si connetterà da Windows Mobile (sia iOS che Android) e Mac), di poter comunicare tra di essi.

Per poter usare Discord è indispensabile avere un account ed associarlo a quello di PlayStation Network. Per usare la chat vocale senza problemi, sarà necessario trasferirla sulla console PS5. Per riuscirci è indispensabile avviare l’applicazione Discord da mobile o PC, e poi selezionare la voce “Join on PlayStation“.

Ma l’aggiornamento di PS5 non si limita a Discord, visto che adesso è possibile (direttamente dal proprio profilo PlayStation), richiedere la condivisione dello schermo o partecipare ad un gioco online sfruttando la “chat party“.

Per semplificare la spiegazione al supporto VRR per la risoluzione 1440p, Sony annuncia che:

“Quando giochi a un titolo che supporta il VRR e possiedi un display HDMI 2.1 compatibile con il VRR, ora puoi goderti prestazioni grafiche più fluide a risoluzione 1440p“.











