E’ scattato l’aggiornamento a Samsung One Ui 7, di fatto il sistema operativo dedicato della multinazionale sudcoreana, basato su Android 15. Così come previsto, come ricordano anche i colleghi di Hdblog.it, l’update è stato rilasciato in queste ore sugli ultimi modelli di Samsung Galaxy, a cominciare dalla famiglia 24, leggasi l’S24, quindi l’S24+ e l’Ultra, quest’ultimo, top di gamma.

Aggiornamento a Samsung One Ui 7 anche per i pieghevoli dell’azienda asiatica, e in questo caso si parte con la famiglia numero 6, quindi lo Z Fold 6, poi il lo Special Edition e il Flip 6. Si tratta di un primissimo step di update che sarà riservato solamente a quegli utenti che si sono iscritti al programma Beta dello stesso Samsung One Ui 7, ma che nel corso delle prossime settimane verrà esteso a più dispositivi possibili, ovviamente i più recenti, tenendo conto delle migliorie che apporta e della potenza richiesta.

SAMSUNG ONE UI 7, UNA NUOVA INTERFACCIA E NON SOLO

In ogni caso in Italia il rilascio scatterà fra 48 ore, il prossimo 10 aprile, con milioni di possessori di Samsung Galaxy che riceveranno quindi una notifica circa la possibilità di effettuare l’upgrade del proprio telefonino. Ma quali sono le novità apportate da One Ui 7 ai nostri dispositivi? La prima grande modifica riguarderà l’interfaccia grafica che sarà rinnovata, con uno stile moderno ma soprattutto più semplice e chiaro. Già dalla schermata principale sarà evidente la semplificazione, rendendo quindi l’utilizzo dello smartphone ancora più user friendly.

Nel contempo sono stati riprogettati anche gli widget e la schermata di blocco, che saranno entrambi maggiormente personalizzabili rispetto a prima. Ci sarà poi la Now Bar, che è una barra che si potrà vedere direttamente dalla schermata di blocco e che permetterà di ricevere degli aggiornamenti in tempo reale, come ad esempio il risultato di una partita di calcio, ma anche i progressi di un allenamento, il brano ascoltato e molto altro ancora, direttamente dalla stessa schermata e senza dove sbloccare il dispositivo.

SAMSUNG ONE UI 7, LE NOVITA’ LEGATE ALL’IA

Ovviamente ci sarà spazio all’intelligenza artificiale con nuove funzionalità come ad esempio AI Select, che permetterà di creare una GIF tramite l’Edge Panel senza per forza cambiare schermata. Con Writing Assist, invece, ci sarà un importante aiuto alla scrittura come facilmente intuibile: si tratterà di un’applicazione che permetterà di formattare i testi in maniera automatica, e che proporrà anche delle sintesi: un grande aiuto per chi usa lo smartphone con frequenza ad esempio per elaborare dei testi.

Un altro “assistente” sarà quello al disegno, leggasi Drawing Assist, che invece permetterà la creazione di immagini semplicemente partendo da dei testi scritti, ma anche degli schizzi o altri input. A rendere il tutto ancora più intelligente sarà l’integrazione con l’IA di Big G, leggasi Google Gemini, attraverso cui sarà possibile effettuare richieste al proprio dispositivo su questioni di ogni tipo, ad esempio ricercare un ristorante, prenotare una vacanza, scoprire qualcosa su un determinato argomento e via discorrendo.