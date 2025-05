Dramma a San Secondo Parmense, in provincia di Parma, dove una donna è stata aggredita dal marito, colpita con una serie di coltellate. Come riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui TgCom24.it, il fatto sarebbe avvenuto nell’abitazione dove vivevano i due, e la donna sarebbe fortunatamente sopravvissuta anche se versa in condizioni gravi. L’allarme sarebbe stato dato dai vicini di casa che avrebbero sentito le urla provenire dalla casa della stessa vittima, chiamando quindi i soccorsi: nel giro di pochi minuti si sono recati i sanitari ma anche i carabinieri, dopo di che è arrivato anche l’elicottero del 118, viste le condizioni molto serie della donna.

Delitto Garlasco/ Avv. Stasi choc: “Mi aspetto delle sorprese...”

Una volta compiuto il drammatico gesto il marito sarebbe scappato in auto, provocando un incidente stradale e secondo quanto riferito dall’edizione online di Repubblica sarebbe deceduto in uno scontro violentissimo. L’incidente sarebbe avvenuto vicino a San Secondo Parmense, non troppo distante dal luogo dell’aggressione, a poche centinata di metri, lungo la provinciale 10. L’auto su cui viaggiava si sarebbe scontrata con un furgone: l’aggressore alla guida dell’auto sarebbe deceduto sul colpo, mentre gli altri due che si trovavano sul furgone sarebbero rimasti feriti, e al momento versano in gravi condizioni.

Delitto Garlasco, l'ex comandante dei carabinieri: “Indagini non fatte a 360°”/ “Dal capannone alla bici...”

PARMA, AGGREDISCE LA MOGLIE POI SCAPPA: I FIGLI DANNO L’ALLARME

Secondo le indiscrezioni emerse sembra che la donna sia stata accoltellata a collo, avambraccio e torace, e l’aggressione sarebbe avvenuta alla presenza anche dei figli piccoli della coppia. Proprio i figli, uscendo di casa, avrebbero allarmato i vicini che a loro volta hanno appunto avvertito le autorità.

L’episodio è avvenuto attorno alle ore 9:00 di oggi, venerdì 2 maggio 2025, e la donna sarebbe rimasta sempre cosciente, nonostante le emorragie provocate dalle numerose coltellate: attualmente si trova ricoverata presso l’ospedale Maggiore di Parma. Un episodio davvero drammatico che da una parte ha visto la morte di un uomo ma che dall’altra speriamo possa portare alla “salvezza” di una donna, che non diventi quindi l’ennesima vittima di femminicidio.

Delitto di Garlasco, il giallo del signor Antonio/ C'entra con lo scontrino di Andrea Sempio?