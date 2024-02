Aggredisce con le forbici figli e marito: arrestata/ Bimbi hanno riferito al papà dell’amante della mamma

Episodio decisamente scioccante quello che ci giunge da Napoli, dove una madre ha rincorso i due figli e il marito con tanto di forbici per cercare di aggredirli. La vicenda è riportata dal TgCom24 attraverso il proprio portale online e sembra che l’ira della donna sia stata scatenata dal fatto che i due figli, rispettivamente di anni 6 e 9, abbiano riferito al padre che la loro madre avesse un’altra relazione, un’amante. L’episodio si è verificato di preciso a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno posto le manette ad una 29enne incensurata, accusata di maltrattamenti in famiglia.

Procreazione assistita, gratis con SSN da aprile/ "Pochi centri pubblici, due terzi sono privati"

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, anche in base alla denuncia, la donna avrebbe prima picchiato i bambini davanti all’uomo, dopo di che avrebbe preso le forbici: fortunatamente i due piccoli e il loro padre sono riusciti a scappare e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Al 112 è quindi arrivata una richiesta di aiuto per una lite in famiglia e una volta che i carabinieri si sono recati sul luogo segnalato, hanno trovato l’uomo e i due figli che erano scappati di casa per fuggire alla furia della donna, dopo che appunto i due piccoli avevano rivelato dell’amante. La madre, del resto, li aveva lasciati soli in mattinata per incontrarsi con un altro uomo, e i bimbi avevano deciso di riferire il tutto al papà.

Aboudramane Diaby, ex calciatore Roma e Hellas arrestato/ Accusato di sequestro per estorsione

AGGREDISCE CON LE FORBICI FIGLI E MARITO: ARRESTATA. LA DONNA AVEVA GIÀ PICCHIATO I BIMBI

Dopo una breve indagine i carabinieri hanno potuto accertare che la donna non era nuova a questi atteggiamenti. E’ emerso infatti che già in passato la stessa avesse picchiato i propri figli causando delle lesioni che erano state refertate dal personale medico. Violenze che la madre 29enne avrebbe fatto ai suoi figli per evitare di dire al padre delle sue relazioni extraconiugali.

I carabinieri, una volta entrati nell’abitazione, hanno arrestato la madre violenta. Nel contempo sono state sequestrate le forbici usate nel tentativo di aggressione, con l’avviso ai servizi sociali. La madre è al momento rinchiusa presso il carcere di Pozzuoli mentre i bambini sono con il loro papà.

Fedez non diffamò Pietro Maso in canzone rap/ Gip archivia indagine: "creazione artistica non è offensiva"

© RIPRODUZIONE RISERVATA