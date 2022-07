Aggredita dai cinghiali in spiaggia a Genova/ “Il sangue mi colava, gridavo aiuto”

A Morning News su Canale 5, il caso della signora Rossana, che venerdì scorso mentre si trovava in spiaggia a Genova, è stata aggredita e ferita da un cinghiale. Erano le 19:30, la donna si stava godendo un aperitivo in spiaggia, quando ad un certo punto si è ritrovata a fianco un cinghiale: “E’ successo che improvvisamente – ha raccontato – ho alzato gli occhi e ho visto il cinghiale vicinissimo a me. A quel punto ho fatto quello che ho sempre sentito dire che bisognava fare, sono rimasta immobile e perfettamente in silenzio, e invece il cinghiale mi ha aggredito il braccio. C’era gente in spiaggia? Ce ne era poca, erano le 19:45, eravamo abbastanza distanziati”.

“A quel punto mi sono alzata in piedi, mi colava tutto il sangue, ed ho cominciato a gridare: venitemi ad aiutare che mi ha morso il cinghiale e la gente invece si allontanava perchè si era spaventata. Dopo un po’ è arrivata una signora, hanno chiamato l’ambulanza e sono stata portata al pronto soccorso San Martino, mi hanno medicata e poi ho dovuto attendere fino a lunedì per fare la prima dose di antitenatica”. E ancora: “Ho fatto il vaccino antirabbica questa mattina e dovrò farne cinque dosi. Stamattina è stata la terza, quindi è stato un incidente che mi sta creando diversi problemi”.

AGGREDITA DAI CINGHIALI IN SPIAGGIA A GENOVA: “BISOGNA ABBATTERLI”

Quindi Rossana ha proseguito nella sua testimonianza sui cinghiali: “Mai visti i cinghiali in spiaggia, però dopo che è successo l’incidente, parlando con altre persone, mi è stato detto che ci sono molto frequentemente i cinghiali, purtroppo Genova è invasa dai cinghiali. E’ un problema che si è acuito nell’ultimo anno, degli esperti hanno detto che probabilmente dipende dalla siccità: i cinghiali non trovano vegetazione con cui sfamarsi, si allontanano dai fiumi e vanno in giro per la città a cercare il cibo”. Poi ha concluso spiegando: “Bisogna ricorrere all’abbattimento del cinghiale, il problema non è il cibo. Si tratta di animali selvatici che non possono stare insieme alle persone”.

