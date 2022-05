Aggredito dal branco dell’ex della sua ragazza/ Giosuè: “Ho visto la morte in faccia”

Giosuè Coppa è un 32enne che ha subìto un’aggressione sabato notte da parte dell’ex marito della sua attuale compagna, Simona, la quale sta vivendo una separazione dall’uomo molto difficile. Se ne è parlato nella mattinata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. Sia Giosuè che Simona sono vittime di stalking da parte dell’uomo, che ha un divieto di avvicinamento nei loro confronti, con tanto di braccialetto elettronico.

GIOSUÈ COPPA: “PENSAVO VERAMENTE DI MORIRE”

Il ragazzo, intervenuto in diretta, ha commentato in questi termini quanto gli è accaduto: “Tengo a precisare che quest’ultimo episodio fa parte di una serie di episodi che io e la mia compagna abbiamo sempre denunciato. La magistratura ha applicato tante misure cautelari nei confronti di quest’uomo, inclusi il divieto di parola nei miei confronti e di Simona e il divieto di dimora sull’isola. La mia vita è cambiata in tutto e per tutto. Ho vissuto mesi e mesi chiuso in casa, in camera. Non uscivo mai e, appena mi prendo un attimo di libertà, ecco che succedono queste cose. Io non voglio descrivere l’episodio nello specifico perché ancora non sono stato ascoltato dagli inquirenti. All’inizio, però, avevo la percezione che fossero in 3, poi in 4, e tra loro c’era anche lui: sono stati attimi bruttissimi, in cui sono rimasto anche senza respiro. Ho visto la morte in faccia, veramente”.

