Aggredito dalla moglie a colpi di mannaia/ 7 fendenti fra testa e collo: arrestata

Choc a Bologna dove una donna ha tentato di uccidere il marito nel sonno, colpendolo con una mannaia. La donna, una 50enne di origini marocchine, si è avventato sul suo compagno nella giornata di sabato scorso, 19 febbraio 2022, attorno alle ore 16:00. L’uomo stava dormendo nella sua abitazione di edilizia popolare di via Roncaglio, in zona Corticella, quando è stato sorpreso dalla moglie che lo ha colpito per ben sette volte con una mannaia, fra la testa e il collo.

Ad allertare i soccorsi, come riferito dall’edizione online de Il Resto del Carlino, sono stati i vicini di casa, che hanno sentito l’uomo urlare. In base a quanto si apprende la donna sarebbe affetta da problemi psichici, e si era scagliata sul coniuge accusandolo di averla tradita e di averla anche trattata male. Il marito, 50enne come l’aggressore, si è svegliato di soprassalto, e nonostante le profonde ferite è riuscito comunque a rimanere sempre vigile, anche parlando con gli agenti e anche colloquiando con i sanitari che l’hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Maggiore dove si trova ancora oggi ricoverato.

50ENNE COLPITO DALLA MOGLIE CON UNA MANNAIA: LA DONNA PIANIFICAVA UNA FUGA

Fortunatamente per lui, i fendenti con la mannaia non hanno colpito arterie vitali, di conseguenza le condizioni fisiche, dopo un ricovero iniziale in codice rosso, sono andate in miglioramento ed ora è stato giudicato fuori pericolo. La donna, invece, è stata subito arrestata dagli agenti, e il fermo è stato decisamente ‘spettacolare’.

“Alcuni poliziotti indossavano anche il giubbotto anti-proiettile”, ha raccontato uno dei residente della zona “Ci siamo impressionati, non capivamo cosa stesse accadendo. C’erano anche le ambulanze”. In base a quanto emerso pare che la donna, prima di tentare di uccidere il marito, avesse pianificato anche una fuga, tanto da aver messo da parte i suoi risparmi, e scappare appunto con i soldi. La cinquantenne non si trova in carcere visto il suo disagio psichico ma all’ospedale Sant’Orsola, dove è piantonata.

