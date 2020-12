Agitu Ideo Gudeta uccisa da dipendente ghanese/ La confessione: “L’ha violentata”

Dramma in valle dei Mocheni: Agitu Ideo Gudeta è stata uccisa, arrestato l’assassino. Una tragedia che ha colpito duramente la comunità di Trento: la 42enne infatti era molto conosciuta per la sua attività nell’azienda agricola biologica “La Capra Felice” ed è grande il cordoglio per la sua prematura scomparsa.

Come riportato dai colleghi di Repubblica, il killer è un suo dipendente ghanese di 32 anni: l’uomo ha confessato la sua colpevolezza nel corso dell’interrogatorio davanti ai carabinieri ed al magistrato, ed emergono particolari tremendi sul delitto, motivato con uno stipendio non corrisposto. In base a quanto raccontato dal pastore, la donna è stata vittima di violenza sessuale mentre era a terra agonizzante dopo essere stata colpita ripetutamente con un martello.

OMICIDIO AGITU IDEO GUDETA: “VIOLENTATA MENTRE ERA A TERRA AGONIZZANTE”

Vittima in passato di minacce di morte, Agitu Ideo Gudeta è stata rinvenuta senza vita ieri, martedì 29 dicembre 2020, nella camera da letto della sua abitazione. Il killer è stato identificato e arrestato nella notte, confessando immediatamente il delitto. Repubblica spiega che l’uomo – attualmente in carcere a Trento – era tornato a lavorare nell’azienda agricola dell’etiope due mesi fa in qualità di pastore di capre.

Agitu Ideo Gudeta è stata ricordata dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, il presidente Maurizio Fugatti ha manifestato vicinanza ai cari della vittima, ricordata come una «donna tenace che operava in un ambiente inusuale per una persona venuta da lontano e che aveva scelto il Trentino per il proprio progetto di vita. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il Trentino, chiudendo un anno particolarmente difficile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA