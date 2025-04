Agliè, Torino: un pezzo di storia con il Castello ducale

Agliè è la proposta del Piemonte per la corsa finale de Il Borgo dei Borghi. Si tratta di un affascinante borgo medievale posto nella zona del Canavese, nella Città Metropolitana di Torino, e controllato dai Savoia da fine ‘300. Nel suo centro storico vivono mille abitanti.

Una delle attrazioni maggiormente visitate di Agliè è il Castello ducale, la residenza dei reali caratterizzata da un ricco arredamento costituito da spettacolari dipinti e mobili antichi. Fra le sue 300 stanze, spicca quella che rappresentava il salone da ballo, impreziosito dalla presenza di affreschi e stucchi. Il carismatico parco del castello, poi, è particolarmente coinvolgente con le sue fontane, statue e le aiuole fiorite. Il sito è riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco.

Agliè: il lago e panorami mozzafiato sui vigneti

Questo luogo piemontese offre dei panorami che incantano i visitatori. Tra questi, troviamo prima di tutto i portici più antichi situati al centro, come anche il meraviglioso angolo di natura collegato al piccolo lago della Gerbola. Nelle diverse panetterie presenti nel centro di Agliè, i vacanzieri hanno l’opportunità di assaporare i tradizionali biscotti artigianali locali, denominati torcetti per via della loro tipica forma attorcigliata.

Tuttora vengono realizzati in maniera artigianale e, durante la terza domenica del mese di aprile, in questo borgo i residenti e i visitatori hanno l’occasione di partecipare alla sagra del torcetto. Nel corso della sagra, vengono esposti non soltanto i torcetti, ma anche i vini, i salumi, i formaggi e tante altre prelibatezze del posto. Mentre i vignaioli di questo territorio propongono i vini che producono, come per esempio l'”Erbaluce di Caluso DOCG”, uno dei vini piemontesi più antichi e apprezzati.

La villa di Gozzano e la macchina da scrivere Olivetti

Tra le curiosità più interessanti correlate ad Agliè, c’è sicuramente quella attinente un noto oggetto di design e di scrittura: la famosa macchina da scrivere Olivetti “Lettera 22”, realizzata proprio in uno degli stabilimenti del borgo piemontese. Inoltre è presente l’antica dimora del poeta Guido Gozzano, una splendida villa diventata il Museo Meleto, ottimamente conservata con tanti cimeli dello scrittore.

Infine, la morena di Agliè è l’ideale per chi ama fare passeggiate all’aria aperta. Oltre al fatto che si tratta di un itinerario facilmente percorribile anche con la bici oppure a cavallo. Visitando questi luoghi nel periodo autunnale, si resterà letteralmente ammaliati da un insieme di sfumature e di tonalità che rendono ancora più suggestivo questo piccolo comune Canavese. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Agliè