Aglio, capelli tagliati, docce gelate: padre maltratta figli/ “Ossessionato da magia”

Un padre 40enne ossessionato dalla magia è indagato per maltrattamenti in famiglia e rischia di finire sotto processo. Oggetto di vessazione sono i suoi tre figli, che pare utilizzasse per vendicarsi o per punire l’ex moglie (da cui si è separato negli anni scorsi) rispetto alla scelta di allontanarsi da lui (è stato rinviato a giudizio per stalking). Ma a quali “torture” sottoponeva i suoi figli l’uomo? Annusare l’aglio, farsi docce fredde per purificarsi, tagliare capelli con forbici da cucina “per espiare i peccati”. E dovevano obbedire per non finire all’inferno: almeno, questa era la frase che soleva ripetere.

PADRE OSSESSIONATO DA MAGIA TORTURAVA I FIGLI

Pare, riferiscono gli inviati de “La Vita in Diretta”, che l’uomo ossessionato dalla magia sia bipolare e non abbia accettato la separazione, la fine del matrimonio e la prospettiva di ricostruirsi una vita. Come riporta “Il Messaggero”, alla fine dell’agosto del 2020, quando i bambini erano in vacanza con il quarantenne, erano stati “piazzati sotto la doccia dopo ogni lite o capriccio. Mentre l’acqua scorreva, dovevano recitare la preghiera dell’Ave Maria. Anche i loro vestiti venivano lavati in continuazione, in modo ossessivo”. E, ancora: “Nel febbraio 2021 è stata depositata una nuova denuncia. La figlia tredicenne ha raccontato alla madre e alla zia che l’uomo teneva accesi mazzi di incenso di ogni angolo della casa, giorno e notte, dicendo che serviva per allontanare i demoni. La stessa cosa valeva per l’aglio: una mattina, mentre la ragazzina era a letto, il padre le aveva avvicinato alla faccia una padella di olio con all’interno qualche spicchio di aglio, dicendole di respirarne i vapori”.

