Agnelli vs Lotito, “Ora sei un virologo?”/ Nuovo scontro in Lega Serie A

Ennesimo scontro fra Andrea Agnelli e Claudio Lotito nel corso dell’assemblema di Lega Serie A, naturalmente in video conferenza. Il presidente della Juventus e quello della Lazio fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono schierati su posizioni assai differenti, con Lotito in prima fila tra i presidenti maggiormente desiderosi di ricominciare l’attività e Agnelli invece decisamente più prudente – al pari dell’Inter e di gran parte delle società – e rispettoso delle richieste dei medici, a cominciare dalla data in cui riprendere gli allenamenti. In questo contesto ecco arrivare il nuovo botta e risposta, nel momento in cui Agnelli ha chiesto a Lotito se fosse diventato “un esperto virologo” in replica al sanguigno intervento del presidente biancoceleste.

AGNELLI VS LOTITO: BATTIBECCO SUL CORONAVIRUS FRA I PRESIDENTI

Lotito infatti aveva detto: “Avete visto i dati? Aho’, se sta a ritirà! Ma poi io lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no’ co’ quelli delle squadre…”, attirandosi la replica di Agnelli. In effetti l’ottimismo di Lotito sembra in questo momento davvero esagerato: la piccola inversione di tendenza degli ultimi giorni fa ben sperare, ma i numeri restano drammatici e servirà ancora molto tempo per poter iniziare davvero ad affermare che il peggio dell’emergenza Coronavirus sia ormai definitivamente alle spalle. In questo momento voler riprendere a tutti i costi le attività ci sembra dunque una forzatura, anche se naturalmente tutti speriamo che Lotito possa avere effettivamente ragione, per il bene della salute pubblica e di conseguenza per poter tornare in tempi brevi a una vita il più possibile “normale” che comprenda anche la ripresa del campionato di Serie A.

Senza dubbio l’invito di tutti gli esperti è ad una prudenza molto più in linea con la posizione di Agnelli. In ogni caso l’unica cosa certa è che prima di maggio non si ricomincerà a giocare, di conseguenza in realtà l’atteggiamento migliore potrebbe essere quello di stare più tranquilli e di aspettare le indicazioni di chi ha il potere di decidere cosa fare in una situazione che va ben oltre il calcio.



