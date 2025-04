Uno dei piatti tipici di Pasqua è senza dubbio l’agnello. Una carne molto tenera che è adatta per grandi e piccini ma che non piace a tutti, sia per questioni di gusto che di etica. Da sempre, infatti, c’è chi porta avanti una battaglia per chiedere che gli agnelli non vengano sacrificati in vista della Pasqua, ma nonostante ciò c’è ancora chi cucina a cucinare l’agnello come piatto tradizionale pasquale.

Dunque, al di là di quelle che sono le opinioni personali, andiamo a scoprire in questo articolo quelle che sono le ricette per cucinare l’agnello a Pasqua 2025. Si sa, nella domenica della Santa Pasqua una tradizione è fare gli arrosti. Su tante tavole italiane, infatti, non mancheranno in questa giornata gli arrosti, che sono pronti a far leccare i baffi a chiunque.

L’agnello a Pasqua 2025 può infatti essere cotto seguendo la tradizione, ovvero al forno. La ricetta è delle più semplici. Basterà infornare con una dose adeguata di olio, rosmarino e sale quanto basta. Volendo si può aromatizzare la carne anche con altre spezie, condendola inoltre con un po’ di vino bianco in modo tale da rendere la carne più morbida e ancor più saporita. Ovviamente non si tratta dell’unica ricetta: sono varie quelle che possono essere realizzate in questo giorno di Pasqua 2025.

Agnello a Pasqua 2025: non solo arrosto. Le ricette

Cucinare l’agnello a Pasqua 2025 può essere fatto secondo tradizione, dunque arrosto, magari con le classiche patate al forno accanto, ma non soltanto. Si può cucinare anche in altri modi. Ad esempio alla brace, per chi voglia una carne un po’ più gustosa e morbida. Ma anche in padella, magari con dei peperoni ad accompagnare. Le ricette sono varie e il tutto dipende solamente dai gusti di ciascuno: ognuno potrà infatti seguire la ricetta che più preferisce.

