Agnès Spaak, sorella Catherine Spaak/ “Terzo ictus a luglio, poi un lungo calvario”

Agnès Spaak, sorella dell’attrice Catherine Spaak (morta all’età di 77 anni il 17 aprile 2022), è intervenuta telefonicamente ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 18 aprile. Agnès, con grande commozione e con la voce comprensibilmente rotta dal pianto, ha reso noto che, dopo la prima emorragia cerebrale del febbraio 2020, Catherine Spaak ebbe altre ricadute, non ultime quella della scorsa estate.

Catherine Spaak, come è morta?/ La malattia, l’emorragia cerebrale e la resilienza

CATHERINE SPAAK, PARLA LA SORELLA AGNÈS: “BRAVA E CORAGGIOSA, SE NE È ANDATA TRANQUILLAMENTE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Agnès Spaak ha reso noto che la sorella Catherine ha accusato un nuovo malore nell’estate appena andata in archivio: “Il 25 luglio c’è stato un terzo ictus e da allora è stato un lunghissimo calvario. È stata molto brava e coraggiosa. Se ne è andata tranquillamente e io le sono stata accanto sino all’ultimo momento”. Qual è l’immagine di Catherine che Agnès Spaak serberà nel suo cuore e nella sua memoria per sempre? “Me la voglio ricordare serenamente mentre canta insieme a me la nostra canzone preferita. Lei è stata una grande stella, che brillerà sempre. È stata una malattia molto dolorosa la sua, purtroppo. Non ho tante altre cose da voler aggiungere”.

LEGGI ANCHE:

Johnny Dorelli ex marito Catherine Spaak/ Perché si sono lasciati? "Lui non voleva… "CATHERINE SPAAK E LA FIGLIA 'PERSA' SABRINA CAPUCCI/ "Giudici me la tolsero perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA