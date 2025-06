Agnese De Pasquale: come sta dopo Uomini e Donne

Nelle ultime puntate della stagione di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale è stata la protagonista di un durissimo scontro con Enrico che si è conclusa con la scelta della dama del trono over di chiudere definitivamente la frequentazione. Enrico è stato così l’ultimo cavaliere frequentato da Agnese prima della pausa estiva. Il ritorno, dunque, nel parterre del trono over non è stato molto fortunato per Agnese che sperava di poter concludere la propria avventura con una persona accanto.

Mamma di due bambini, single, sicura di ciò che cerca e di cosa vuole al proprio fianco, Agnese ha frequentato diversi cavalieri con cui, però, non solo non è nato l’amore, ma in alcuni casi la frequentazione è finita nel peggiore dei modi. Attualmente, Agnese si sta godendo l’estate insieme ai suoi bambini ma, sul profilo Instagram, ha pubblicato un video della sua prima partecipazione a Uomini e Donne.

Agnese De Pasquale e il video amarcord di Uomini e Donne

Prima di partecipare a Uomini e Donne come dama del parterre del trono over, Agnese De Pasquale ha partecipato alla trasmissione vent’anni fa come corteggiatrice del trono classico. Agnese ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne nel 2007 per conoscere il tronista Nicola Paolinelli. Con quest’ultimo non andò bene e così lei decise di conoscere un altro tronista, Marco Filippin.

A distanza di anni, Agnese ha condiviso un video dell’epoca in cui appare sostanzialmente uguale alla donna che è oggi. Sempre bellissima, la dama del trono over ricorda così quell’esperienza: “Sono passati quasi 20 anni. Ero tanto giovane ma alcune cose sono uguali: stesso posto ,stessa voce ,stesso naso, stessa testa ,stessa pesantezza e stesso rapporto con gli ometti. Grazie Angela per aver condiviso con me questo ricordo”.

