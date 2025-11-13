Tutto su Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e Donne pronta a lasciare la trasmissione.

Agnese De Pasquale è indubbiamente la dama protagonista di questa, prima parte di stagione di Uomini e Donne. La dama, mamma di due figli, ha frequentato diversi cavalieri con cui, però, la frequentazione è finita poco dopo. Tra tutti, però, è Federico Mastrostefano il cavaliere che ha totalmente conquistato le sue attenzioni. Agnese, infatti, ha ammesso di essere fortemente interessata a Federico e che, nonostante abbia provato più volte a chiudere con lui, ci sono alcuni atteggiamenti del cavaliere che la portano a dargli un’altra possibilità.

Nonostante gli appuntamenti e il bacio con Federico, un altro cavaliere del trono over, è Mastrostefano quello per cui si dichiara. Di fronte, però, alle parole di Federico che non si sbilancia nei suoi confronti e che ammette di non essere ancora al 100% del suo interesse, si alza pronta a lasciare lo studio.

Agnese De Pasquale e il futuro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2025, dopo aver lasciato lo studio seguita sia da Federico che da Mastrostefano, Agnese De Pasquale rientra in studio. “Era andata a cambiarsi per andare via”, spiega Maria De Filippi mentre Agnese conferma la volontà di voler lasciare la trasmissione. Un annuncio, quello di Agnese, che spiazza Federico Mastrostefano che prova a farle cambiare idea.

Chi, invece, appare furioso e ammette, senza mezzi termini, di essere stato della situazione, è Federico che non nasconde di non tollerare più il triangolo. Agnese, tuttavia, non lascia il programma e nelle prossime puntate sceglie di dedicarsi alla conoscenza con Roberto con cui era uscita all’inizio della stagione.