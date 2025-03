Agnese De Pasquale, chi è la dama di Uomini e Donne? La lite con Tina Cipollari

C’è stato spazio anche per un accesa lite nella puntata di oggi di Uomini e Donne, a scontrarsi sono state una dama e la storica opinionista. Nel dettaglio c’è stata la lite tra Tina e Agnese De Pasquale: chi è la dama del Trono Over? Classe 1982 ha 42 anni ed è originaria di Milano. Su di lei si hanno poche informazioni, non si sa nulla sulla sua vita privata né che lavoro fa, non ha neanche un profilo Instagram. Tuttavia all’interno del dating show si è già fatta notare.

Giuseppe di Uomini e Donne, cavaliere Trono Over/ Gianni Sperti attacca: "Non dire a una donna 'stai zitta'"

Agnese De Pasquale di Uomini e Donne ha iniziato il suo percorso conquistando la simpatia di Alessio Pili Stella. La conoscenza sembrava proseguire a gonfie vele ma quando la dama ha scoperto che il cavaliere frequentava anche Francesca e Valentina al di fuori si è allontanata ed alla fine i due sono entrati in crisi. Nel corso puntate i due si sono chiariti ma quando Alessio le ha confessato di aver avuto rapporti intimi con un’altra dama, Francesca, ha deciso di chiudere definitivamente con lui.

Gabriele, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Colpito da una dama del Trono Over sin da subito

Agnese De Pasquale di Uomini e Donne: da Alessio Pili Stella a Bilal e Fabrizio

Il percorso di Agnese De Pasquale di Uomini e Donne ha subito una battuta d’arresto con la rottura con Alessio Pili Stella. Successivamente la dama ha cominciato a frequentare Bilal con il quale condivide gli stessi hobby ma anche con lui la relazione non è proseguita. Agnese nel frattempo ha dichiarato di provare interesse per il tronista Gianmarco Steri e nel frattempo ha rifiutato le avance di Giuseppe. Attualmente sta conoscendo meglio Fabrizio con il quale sin da subito è nato un certo feeling anche se una discussione tra i due ha creato non poche tensioni.