Tutto su Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo una discussione, chiude con Federico Mastrostefano.

Agnese De Pasquale è una delle dame più popolari del trono over di Uomini e Donne. Ha 42 anni, è originaria di Modena e lavora in una scuola dell’infanzia dove si occupa dell’organizzazione delle insegnanti di sostegno. Con un matrimonio finito alle spalle, è mamma di due bambini, un maschio e una femmina e con il suo ex ha mantenuto un ottimo rapporto. Il suo percorso nel parterre del trono over, sin dalla scorsa stagione, è stato ricco di ostacoli e delusioni sentimentali. La dama, infatti, si è lanciata spesso nelle conoscenze ma tutte sono poi finite per diverse ragioni.

Dopo un’estate da single, è tornata in trasmissione sin dalla prima puntata dell’attuale stagione uscendo prima di tutto con Roberto, uno dei nuovi cavalieri con cui si è trovata subito bene. A conquistare, tuttavia, le sue attenzioni è stato soprattutto Federico Mastrostefano con cui il rapporto va avanti tra alti e bassi.

Agnese De Pasquale: nuova lite con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne e fine della frequentazione

Pur provando un forte interesse per Agnese De Pasquale, Federico Mastrostefano non le ha mai concesso l’esclusiva uscendo con altre dame. In uno degli ultimi confronti al centro dello studio, il cavaliere aveva dichiarato di non provare attrazione fisica per Agnese portando quest’ultima a chiudere la frequentazione. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 6 novembre 2025, tuttavia, la dama e il cavaliere regalano un colpo di scena tornando nuovamente al centro dello studio.

Al centro dello studio, Federico confessa di essere uscito anche con un’altra dama, Alessandra e spiega che con Agnese non è ancora al massimo dell’interesse. In termini di percentuale, il cavaliere ammette di essere al 75% scatenando la dura reazione della dama che decide così di chiudere la frequentazione.