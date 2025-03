A far perdere la testa a molti cavalieri a Uomini e Donne ci ha pensato Agnese De Pasquale, dama bellissima dagli occhi blu. In particolare, a finire al centro del gossip è stata lei con Giuseppe, corteggiatore di Sabrina, il quale ha dichiarato di essere stato stregato dal suo sguardo. La donna ha iniziato il suo percorso nel programma uscendo con Alessio Pili Stella, con il quale la conoscenza è finita in un battibaleno. Successivamente, è stata lodata da Maria De Filippi per aver preso coraggio e dichiararsi per Gianmarco Steri, il quale ha però rifiutato questa opportunità.

Successivamente è entrato in scena Giuseppe che nonostante stesse corteggiando Sabrina Zago ha messo in discussione la frequentazione con lei per dichiarare il suo interesse a Agnese De Pasquale. Quest’ultima, però, si è lamentata dell’insistenza del cavaliere, che in queste settimane si è autoconvinto di essere corrisposto da lei. Nonostante le spiegazioni della dama, non c’è stato nulla da fare e per diverso tempo ha continuato ad essere sicuro di un interesse reciproco. Anche la conduttrice e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno fatto di tutto per fargli capire che non è così.

Agnese De Pasquale

Passiamo ora a scoprire chi è Agnese De Pasquale, dove vive, quanti anni ha e se ha una famiglia o un fidanzato. Secondo le indiscrezioni che trapelano sulla sua persona, Agnese De Pasquale ha 41 anni e vive attualmente a Milano con i suoi due figli, Andrea Mael e Emma Margot. A quanto ha raccontato la donna in puntata, sappiamo che è originaria di Modena ma che ha vissuto per molti anni a Bologna. Per quanto riguarda la sua professione, lavora come assistente sociale ed è responsabile in una scuola. Si è laureata in Criminologia e il suo sogno è quello di dirigere un carcere. Tra le sue passioni il film Forrest Gump e lo sport.

