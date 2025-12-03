Tutto su Agnese De Pasquale, la dama del trono over di Uomini e Donne che ha lasciato il programma con Roberto Priolo.

Tra le dame più attive sui social del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Agnese De Pasquale che pubblica spesso sfoghi sulle situazioni che si ritrova a vivere. Mamma di due bambini, insegnante e con tanta voglia di avere accanto un uomo risolto, responsabile e in grado di darle sicurezza, Agnese ha partecipato a Uomini e Donne sperando di poter trovare questo genere d’uomo. Dopo varie frequentazioni, ha trovato in Roberto Priolo ciò che ha sempre cercato al punto da lasciare con lui il programma per non rischiare di perderlo.

Chi è Roberto Priolo, cavaliere di Uomini e Donne/ "Prima di presentare i miei figli alla mia compagna..."

Lontano dai riflettori, Agnese e Roberto sono sempre più felici, uniti e complici anche se, nonostante tutto, non manca chi critica Agnese accusandola di essere, in realtà, ancora interessata a Federico Mastrostefano. Di fronte a tali critiche, Agnese ha replicato con un lungo sfogo sui social.

Agnese De Pasquale dimentica Federico Mastrostefano con Roberto Priolo

La frequentazione con Federico Mastrostefano è stata importante per Agnese De Pasquale che, però, ha anche capito di volere al proprio fianco un uomo come Roberto Priolo. L’ex dama ha così ribadito la sua scelta sui social scrivendo un lungo sfogo in cui spiega che dire che le piace assolutamente Roberto è riduttivo. La De Pasquale non nasconde di provare un forte sentimento per Roberto rimandando al mittente le critiche e assicurando di non provare alcun interesse per Federico Mastrostefano.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 3 dicembre 2025/ Agnese e Roberto lasciano il programma

Nessun ripensamento da parte di Agnese De Pasquale che ha chiuso definitivamente il capitolo Federico per aprirne ufficialmente uno con Roberto che ha già conquistato anche la madre come ha raccontato più volte lei stessa.