Agnese De Pasquale esce con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne ma ammette di essere stanca mentre lui ha un'altra preferenza.

Agnese De Pasquale è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per cercare l’amore e, sin dalle prime registrazioni della nuova stagione che prenderà il via su canale 5 il prossimo 22 settembre ha deciso di mettersi in gioco. Tra i tanti nuovi cavalieri del parterre, è rimasta colpita e ha colpito Federico Mastrostefano che, a distanza di 16 anni dal suo trono, tornato single, ha deciso di provare a cercare un nuovo amore proprio a Uomini e Donne. Federico non ha aspettato che qualche dama scendesse per lui ma ha deciso di cominciare a conoscere diverse dame del parterre.

Sfuriata a Uomini e Donne: il nuovo cavaliere Mario scatena tutto/ Miriana sbotta in studio

Inizialmente è stato colpito da Rosanna Siino che, chiusa la storia con Giuseppe Molonia con cui aveva lasciato la trasmissione nella scorsa stagione, è tornata nel programma. Inizialmente, Rosanna aveva rifiutato il numero di telefono per poi cambiare idea cominciando ad uscire con Federico che, tuttavia, sta uscendo anche con altre dame tra cui proprio Agnese.

Flavio Ubirti dimentica Martina ed esce con Sara e Michela a Uomini e donne/ Ma loro lo definiscono "moscio"

Agnese De Pasquale e la frequentazione con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne dell’11 settembre 2025, come svelano le anticipazioni di Gemma Palagi, Federico Mastrostefano è tornato al centro dello studio svelando di essere uscito con tre dame con cui sta portando avanti la conoscenza ovvero Rosanna Siino, una nuova dama che si chiama Veronica e Agnese De Pasquale.

Quest’ultima, tuttavia, non appare entusiasta dell’atteggiamento del cavaliere che sta portando avanti, contemporaneamente, tre conoscenze e ammette di essere stanca della situazione. Dall’altra parte, tuttavia, Federico non sembra intenzionato a concedere l’esclusiva a qualcuno ma non nasconde di avere una preferenza per Rosanna con cui era uscito anche nella precedente registrazione.

Cristiana Anania, dubbi su Jakub a Uomini e Donne/ Ecco perché la tronista non si fida