Agnese De Pasquale ha cominciato la stagione di Uomini e Donne frequentando Federico Mastrostefano ma si lascia andare ad un amaro sfogo.

Agnese De Pasquale, dopo essere stata una protagonista della scorsa stagione, è tornata nel parterre del trono over anche nella stagione appena cominciata di Uomini e Donne. La dama dopo aver trascorso l’estate con i propri figli, ha deciso di rimettersi subito nuovamente in gioco tornando in trasmissione e, sin dalle prime registrazioni, è stata colpita da Federico Mastrostefano, ex tronista tornato in trasmissione dopo 16 anni dalla sua prima esperienza. Federico ha cominciato ad uscire non solo con Agnese, ma anche con Rosanna Siino e una nuova dama che si chiama Veronica.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in crisi dopo Uomini e Donne?/ L'indizio che preoccupa i fan

Il cavaliere, tuttavia, dopo un bacio, ha deciso di esprimere una preferenza per Agnese e, nonostante sembrasse un’esclusiva, stando alle varie anticipazioni, sembrerebbe aver espresso il desiderio di conoscere altre dame. Sarà questo il motivo di un recente sfogo di Agnese?

Lo sfogo di Agnese De Pasquale dopo Uomini e Donne

Dopo la puntata di Uomini e Donne del 26 settembre 2025 durante la quale è stata la protagonista di una lite durissima con Rosanna Siino proprio durante un confronto tra quest’ultima e Federico Mastrostefano, su Instagram, Agnese si è lasciata andare ad un amaro sfogo. “In questi giorni sono tanto pensierosa… Ogni volta che mi lancio in qualche frequentazione ne esco più delusa e disillusa di prima”. comincia così lo sfogo di Agnese che poi continua nella sua riflessione.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara tornano a Uomini e donne/ L'indiscrezione clamorosa

“Ogni volta che abbatto la corazza che diverse batoste della vita mi hanno portato a creare per difendermi e mostro la mia dolcezza capisco di essere maggiormente vulnerabile e commetto errori. Ma questo non mi porterà mai ad accontentarmi né a stare in una relazione per non stare sola. Continuerò il cammino della mia vita da sola perché quello che cerco é raro e deve toccare la sfera emotiva, l’anima, il cuore e il corpo. Altrimenti continuerò così. A vivere di emozioni e frequentazioni senza rimpianti né rimorsi commettendo errori ma sentendo”.

Agnese De Pasquale, lite con Rosanna a Uomini e Donne/ "Mi stai antipatica, stessa strategia con Giuseppe"