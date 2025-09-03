Agnese De Pasquale comincia una nuova conoscenza a Uomini e Donne: dopo Francesco, esce con Roberto.

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ha provato a tuffarsi in varie frequentazioni senza, tuttavia, riuscire a trovare l’amore e concludendo la stagione da single. Dopo un’estate trascorsa insieme ai propri figli, Agnese è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne in tutta la sua bellezza conquistando immediatamente le attenzioni sia dei vecchi protagonisti che dei nuovi cavalieri.

In trasmissione, infatti, è tornato anche Guido Ricci, ex di Gloria Nicoletti, che ha lasciato il numero di telefono ad Agnese che, però, ha preferito non accettare. La dama, tuttavia, ha deciso di uscire con i nuovi cavalieri del parterre del trono over sperando di essere più fortunata rispetto al passato. Dopo l’appuntamento con Francesco, così, Agnese ha scelto di uscire con Roberto.

Agnese De Pasquale e Roberto: nuova coppia a Uomini e Donne?

Agnese De Pasquale, durante la registrazione dell’1 settembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è uscita con Francesco che, a sua volta, sta portando avanti la frequentazione con Gloria Nicoletti. Agnese ha ammesso di avere dei dubbi se continuar5e o meno ad uscire con Francesco e, nel corso della registrazione del 2 settembre 2025, è tornata nuovamente al centro dello studio.

Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, svelano la presenza di un nuovo cavaliere per Agnese: si tratta di un nuovo protagonista del dating show di canale 5 che si chiama Roberto. Una conoscenza embrionale che, però, continua. Agnese, pur andando con i piedi di piombo, ha infatti deciso di continuare ad uscire con Roberto portando avanti la frequentazione. Per la dama che si è sempre tuffata in nuove conoscenza, quella con Roberto, sarà quella giusta? Molto apprezzata dal pubblico, ma anche dagli altri protagonisti della trasmissione, Agnese troverà finalmente l’amore?

