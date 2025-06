Agnese De Pasquale pubblica un video in compagnia dell'ex marito: gli hater la attaccano e la dama di Uomini e Donne zittisce tutti così.

Agnese De Pasquale, conclusa la stagione di Uomini e Donne, si sta dedicando totalmente ai figli trascorrendo con loro tantissimo tempo e condividendo con loro varie attività. Come capita a molti genitori, anche Agnese, negli scorsi giorni, ha partecipato al saggio della figlia Emma che, per l’occasione, ha voluto vicino anche il papà. La dama del trono over di Uomini e Donne che ha raccontato ai followers di portare dentro un grande dolore, ha così pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui è insieme alla figlia e all’ex compagno.

Un filmato allegro, divertente in cui spicca il sorriso della figlia di Agnese, felice di poter condividere un momento così importante con i suoi genitori. Tantissimi i commenti degli utenti sotto il video che si complimentano con Agnese per essere riuscita a trasformare la fine di un amore in un rapporto sereno per il bene dei figli. Tuttavia, tra i tanti complimenti, è spuntato anche un commento a cui Agnese ha risposto in modo diretto.

Agnese De Pasquale zittisce gli haters

Nel Vedere Agnese De Pasquale in compagnia dell’ex marito, qualcuno ha insinuato che la dama del trono over di Uomini e Donne non sia effettivamente single. “Ma non era single alla ricerca dell’amore a uomini e donne? O forse anche lei cerca visibilità?”, scrive un utente.

La risposta di Agnese non si è fatta attendere: “Io e il papà dei bambini non siamo più assieme da tantissimi anni. Cosa vedi in questo video? Io vedo una mamma e un papà che continuano a fare i genitori separati ma alle volte anche assieme perché lo chiedono i bimbi stessi e hanno diritto ad una famiglia”, le parole con cui Agnese ha zittito tutti. Nessun ritorno di fiamma, tra Agnese e l’ex ma solo un rapporto amichevole come quello che dovrebbero avere tutti i genitori separati.

