Agnese De Pasquale è interessata al tronista Gianmarco Steri: proposta a Uomini e Donne

Gianmarco Steri piace davvero a tutti. Non solo alle 8mila ragazze che hanno chiamato Uomini e Donne per corteggiarlo, ma anche a una delle dame del trono Over presenti in studio. Lei è Agnese De Pasquale, dama che, nel corso della puntata dell’11 febbraio, ha dichiarato senza mezzi termini il suo interesse per il tronista. A lanciare la notizia è stata, in realtà, Maria De Filippi, dopo aver sentito una voce su questa simpatia. Ha quindi chiesto ad Agnese se fosse vera e la dama ha confermato.

“Sì, ci sono le bimbe di Gianmarco e io sono un’adulta di Gianmarco!”, ha esordito Agnese in studio, rivelando dunque di provare davvero un interesse per il tronista di Uomini e Donne, nonostante sia molto più giovane di lei. Motivo per il quale, Agnese si è proprio proposta come sua possibile corteggiatrice: “All’esterno mi sarei anche lanciata con una persona più giovane. Quindi, se Gianmarco fa questo salto generazionale, io per la conoscenza ci sono“.

Gianmarco Steri frena Agnese: “Bella donna ma…”

La proposta di Agnese a Gianmarco ha spiazzato i presenti e suscitato i complimenti di Maria De Filippi, che ha apprezzato la sincerità e l’intraprendenza della dama che, d’altronde, ha tenuto a far notare: “Se accade per l’uomo che corteggia una donna più giovane è normale, per me lo è anche al contrario”. Gianmarco si è detto lusingato dell’interesse di Agnese, tuttavia ha chiuso ad una loro possibile conoscenza: “Sei una bellissima donna, ma preferisco un altro tipo di donna. Avrei detto così anche se ti avessi conosciuta fuori da Uomini e Donne”.