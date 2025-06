Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e il dolore per la sorella Francesca: morta a soli 38 anni

Determinata, forte e piena di grinta, Agnese De Pasquale di Uomini e Donne è stata la protagonista del Trono Over prima con la conoscenza con Alessio Pili Stella e poi con la frequentazione con il cavaliere Enrico che è finita nel peggiore dei modi. Sulla vita privata della dama, invece, si conosce molto poco solo che ha 42 anni ed un matrimonio alle spalle e due figli adolescenti, Emma e Andrea, ma nella vita di Agnese De Pasquale di Uomini e Donne c’è anche il dolore per la morte della sorella Francesca.

Francesca, la sorella di Agnese De Pasquale di Uomini e Donne è morta a causa di un tumore maligno ai polmoni che non le ha lasciato scampo. Nelle scorso ore la dama del Trono Over le ha dedicato un toccante post su Instagram, pubblicando una foto insieme alla sua famiglia tra cui la sorella ha scritto: “Oggi Google foto mi ripropone questo scatto di 8 anni fa . Un dolore atroce mi pervade, un nodo alla gola che è sempre lì e una sofferenza che ha travolto me e tutta mia famiglia in quell’ orrendo periodo. Dietro a una foto fatta di finti sorrisi si cela un ricordo che porta con sé tante lacrime e tristezza.”

Francesca, la sorella scomparsa di Agnese De Pasquale di Uomini e Donne, la dedica: “Ti incontriamo in ogni farfalla che incontriamo”

Per ricordare Francesca, la sorella morta di Agnese De Pasquale a soli 38 anni, la dama di Uomini e Donne ha speso delle parole tenere e toccanti ricordando tutti i momenti di quel drammatico periodo: “5 Maggio 2017: Francesca, mia sorella ha una tosse insistente che non passa con l’antibiotico, non fumatrice. 38 enne in ripresa da un brutto periodo personale ,arriva la diagnosi: tumore maligno ai polmoni ,siamo al quarto stadio . Una rincorsa senza respiro per cercare una cura ,una soluzione con una sola certezza: una inesorabile spada di Damocle sulla testa. Posso dire di averle tentate tutte, di aver bussato a ogni porta e di aver cercato una soluzione e una risposta diversa da quella che tutti continuavano a darmi.”

“9 Giugno: il tuo ultimo compleanno. Da lì a pochi giorni sei volata altrove lontano dalle sofferenze fisiche e lontano da noi. Hai scelto me per andartene, ho provato a rianimarti fino a non sentire più le braccia ma ho perso. Ti ho vestita ,truccata come facevamo quando eravamo adolescenti e ho seguito iter che mamma e papà non avrebbero potuto sostenere. Quanto ho pianto sotto alla doccia per non farmi sentire dai tuoi nipotini e per farmi vedere sempre forte.” Sono passati otto anni ma il dolore non si è affievolito: “Oggi rivedo questo ultimo scatto e piango, sempre sotto alla doccia perché Emma e Andrea sono grandi e hanno il nostro naso ,la mia forza ma anche la nostra sensibilità. Parliamo sempre di te e ti rivediamo in ogni farfalla che incontriamo. Libera e leggera.”