Agnese De Pasquale si scaglia contro Federico Mastrostefano nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne.

La stagione di Uomini e Donne è iniziata da poche settimane ma le scintille in studio sono già all’ordine del giorno. La registrazione del 30 settembre 2025, in particolare, ha regalato momenti di alta tensione come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Oltre alla dura discussione tra Isabella e Christian nel corso della quale sono volate anche due sberle, non è mancata la discussione tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. Quest’ultimo è tornato a Uomini e Donne dopo 16 anni dalla sua avventura sul trono e, dopo essere uscito con Rosanna Siino, ha cominciato a frequentare anche Agnese De Pasquale.

Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele al punto che, non solo c’era stato un bacio ma anche la scelta di Federico di chiudere la frequentazione con Rosanna e Veronica, un’altra dama del parterre. Tuttavia, ad un certo punto della frequentazione, Federico ha deciso di chiudere.

Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale ha provato un interesse immediato per Federico Mastrostefano al punto da aver discusso in studio anche con Rosanna Siino quando quest’ultima usciva con il cavaliere. La scelta di Federico ha così spiazzato Agnese che, in studio, non ha reagito bene alla decisione dell’ex tronista di mettere un punto alla loro frequentazione.

La questione sembrava chiusa già dalla scorsa registrazione ma ieri, nello studio di Uomini e Donne, come svela Lorenzo Pugnaloni, Agnese e Federico si sono confrontati nuovamente al centro dello studio. La dama ha accusato il cavaliere di non essere stato totalmente sincero nei suoi confronti sottolineando che avrebbe dovuto dirle subito che il suo era solo un interesse mentale non provando nei suoi confronto anche un interesse fisico. Dopo un botta e risposta, comunque, la dama ribadisce di non voler ricominciare a frequentarlo.

