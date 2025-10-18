Agnese De Pasquale, chiusa la frequentazione con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, si lascia andare ad uno sfogo.

Non è un periodo tranquillo per Agnese De Pasquale a Uomini e Donne a causa degli alti e bassi con Federico Mastrostefano. Dopo aver chiuso la conoscenza con Roberto, Agnese è uscita diverse volte con Federico con cui non sono mancati i baci. Nonostante l’interesse, tuttavia, non sono mancati i problemi e le incomprensioni scatenati da alcuni atteggiamenti di Federico che non sono piaciuti ad Agnese. La dama, in particolare, non ha gradito la dimenticanza di Federico. Quest’ultimo, nella stessa sera, aveva deciso di uscire sia con Francesca che con Agnese. Tuttavia, trovandosi bene con la prima dama, ha dimenticato di dover vedere anche Agnese arrivando da lei solo per il dopo cena.

Delusa e amareggiata, Agnese ha chiuso la frequentazione ma nelle prossime puntate ci saranno nuovi colpi di scena. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, sarà Federico a chiudere con Agnese dopo un tentativo di riavvicinamento affermando di non essere attratto e di preferire continuare con Francesca. Una vera batosta per Agnese che, nel frattempo, si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

L’amaro sfogo di Agnese De Pasquale; cosa ha scritto la dama di Uomini e Donne

“Siate clementi. Quanto odio il fatto che qualcuno metta in dubbio l’intelligenza di una persona sulla base delle proprie scelte sentimentali. Per quanto dubbie, magari sbagliatissime e sicuramente opinabili sono comunque scelte dettate da emozioni vere”, esordisce Agnese su Instagram. “Volete verità? Eccola, eccomi. Con tutte le mie imperfezioni, incoerenze, lacrime o risate. Nella vita possiamo anche concederci di sbagliare e cadere. Secondo il parere di alcuni (per fortuna pochi) una persona intelligente o con un minimo bagaglio culturale è esente forse da tradimenti?”, ha aggiunto.

“Da matrimoni fallimentari? Purtroppo e per fortuna la sfera razionale e la sfera emotiva e sentimentale non sono interscambiabili. Poi c’ è chi riesce a fare scelte dettate dalla testa… Io riesco a usarla molto bene per aiutare o dare consigli agli altri Sono stata testimone di nozze e ho aiutato tante coppie a conoscersi e a durare nel tempo. Con me stessa un disastro, infatti sono da sola, non mi sono mai sposata e continuo a fare da testimone con grandi e prolissi discorsi. Vi voglio bene anche se faccio scelte discutibili… ma vere”, ha concluso.